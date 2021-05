Na megaklus kunnen vliegtuigen eindelijk weer op de Polderbaan landen

Werkzaamheden aan de Polderbaan. Beeld ANP

32 keer vloog testpiloot Arun Karwal maandag laag over Kennemerland en de Haarlemmermeer naar de Polderbaan om, als een piloot met landingsangst, vlak voor de baan weg te sturen en een nieuwe ronde te beginnen. Vrijdag doet een collega de rondvlucht nog eens zo’n twintig keer over.

Landen is geen probleem voor de 54-jarige vlieger en zijn collega’s van de PH-LAB, het testtoestel van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Amsterdam. Sterker: met de vluchten draagt Karwal eraan bij dat vliegtuigen vanaf volgende week weer veilig op de belangrijkste baan van Schiphol kunnen landen.

Een toestel van Cessna Citation test deze week het splinternieuwe Instrument Landingssysteem (ILS) van de Polderbaan. Dat zorgt er voor dat vliegtuigen ruim voor de baan de goede richting, hoogte en dalingshoek aanhouden zodat ze veilig kunnen landen, ook bij slecht zicht, in het donker of of tijdens rotweer.

Levensduur

Het oude systeem, dat bestaat uit een rij rood-witte antennes aan de zuidkant van de baan en een zendmast naast de baan ter hoogte van de plek waar de vliegtuigen neerstrijken, dateert nog van 2003 toen Schiphols vijfde baan in gebruik werd genomen. “Het ILS was aan het einde van zijn levensduur,” zegt Ronald Dubbeldam van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). “Er waren ook geen reserveonderdelen meer te krijgen.”

Deze week wordt het systeem ingeregeld, volgens strenge internationale normen. “We meten op de baan, met apparatuur in een bus. Maar sommige dingen moet je vanuit de lucht doen.”

En daar komt de PH-LAB van testpiloot Karwal aan te pas. “Voor het ILS gebruikt kan worden, moeten we checken of de afstelling goed is en je niet te hoog of te laag of naast de baan uitkomt, maar ook of de alarmsystemen goed zijn ingesteld. En we meten of het signaal op grotere afstand ontvangen kan worden. Elke ronde wordt er iets anders aangevlogen, hoger lager, links, rechts.”

Aan de hand van de metingen wordt het systeem aangepast, desnoods tijdens de vluchten. Dat gebeurde maandag één keer. “We hebben contact met de grond. Zodra er iets niet klopt, kan het worden aangepast en meten we het nog een keer.”

Nog zes keer

Normaliter testen Karwal en zijn collega’s elk halfjaar de landingssystemen op Nederlandse vliegvelden. “Maar dat is een half uurtje werk. Een nieuw systeem inregelen duurt veel langer. Maandag hebben we 3,5 uur gevlogen, we moesten tussendoor nog bijtanken. Vrijdag komt daar nog eens 2,5 uur bij.”

Met de Polderbaan is het werk nog niet klaar. “We moeten op Schiphol komende jaren bij nog vijf banen het ILS helemaal vervangen,” zegt Dubbeldam, “en bij de Zwanenburgbaan deels. We zijn nu al bezig met de voorbereidingen voor de Kaagbaan.” De PH-LAB heeft daarmee nog heel wat rondjes boven Schiphol in het vooruitzicht.