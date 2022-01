Na kort geding is bestuurscrisis bij As-Siddieqscholen nog altijd niet voorbij

Al Maes aan de Cornelis Dirkszstraat, een school die deel uitmaakt van As-Siddieq. Beeld Birgit Bijl

Volgens het vrijdag gewezen vonnis is het ‘alleszins begrijpelijk’ dat de Onderwijsinspectie bezorgd is en een onderzoek heeft aangekondigd. Het beste zou zijn als alle betrokkenen plaats maken voor ‘een nieuw en daadkrachtig bestuur’, aldus de voorzieningenrechter in Den Haag. Maar de huidige bestuursvoorzitter weigert te vertrekken. Blijft dat zo, dan kan de impasse alleen worden doorbroken door een nieuwe rechtszaak.

Onder As-Siddieq vallen drie basisscholen verdeeld over vijf gebouwen: Al Maes in De Baarsjes, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord. Samen hebben de scholen meer dan 1100 leerlingen. De afgelopen jaren oordeelde de inspectie overwegend positief over de onderwijskwaliteit en het bestuur, maar sinds enige tijd vechten bestuursleden elkaar de tent uit.

Twee kampen

De twee kampen die zijn ontstaan splijten ook de achterban van de bestuurders bij de scholen, constateert de rechter. Aan de ene kant staan de voorzitter en een medestander, die het vertrek eisen van Ercan Kaya en een medebestuurder, die tegen de belangen van de school zouden handelen.

Op zijn beurt beticht Kaya voorzitter Samy Deghedy en diens bestuurlijke medestander van belangenverstrengeling, vanwege hun banden met de weekendscholen die Koranlessen geven in As-Siddieqgebouwen. Een van die scholen wordt geëxploiteerd door de El Tawheedmoskee, waar Deghedy ook bestuurder en imam is. Volgens Deghedy zijn de dubbele petten geen probleem, omdat de Koranlessen naadloos aansluiten bij het streven van de scholen om leerlingen te onderrichten in de islam.

Strijd met het reglement

Volgens de rechter lijkt het erop dat Kaya in het belang van de scholen orde op zaken wil stellen. Het staat vast dat de banden met de weekendscholen in strijd zijn met het bestuursregelement. Maar of daadwerkelijk sprake is van belangenverstrengeling kan alleen worden bepaald in een bodemprocedure bij de rechtbank of door de Onderwijsinspectie.

Als Deghedy zou opstappen, zou dat een eind kunnen maken aan de nauwe banden tussen de As-Siddieqscholen en de El Tawheedmoskee. Die moskee kwam in het verleden herhaaldelijk in opspraak. NRC en Nieuwsuur berichtten in 2019 dat tijdens de Koranlessen omstreden lesmateriaal werd gebruikt.

Moskeevoorzitter Mahmoud El Shershaby zat jarenlang in het schoolbestuur. Al in 2003 werd vanuit de Tweede Kamer en het Amsterdamse stadsbestuur gevraagd om zijn vertrek. Die oproep klonk luider toen bleek dat de moskee lectuur verkocht waarin homohaat werd gepromoot. Pas in 2009 stapte El Shershaby op. Daarmee was het niet gedaan met de connectie met de As-Siddieqscholen; de moskee bleef Koranlessen geven en sinds 2012 is imam Deghedy bestuursvoorzitter.