Na Hudson’s Bay zullen nog meer grote winkelpanden volgen

Het pand van Hudson's Bay op het Rokin wordt in oktober betrokken door fintechgigant Adyen. ANP Beeld ANP

De ultieme vernedering. Op de verdiepingen waar ooit V&D-klanten snuffelden in de kledingrekken is nu de webtak gevestigd van de Deense winkelgigant Bestseller (Vero Moda en Jack & Jones). Nadat het warenhuis eind 2016 was omgevallen, bleek er – op de begane grond van het gebouw na – geen animo te bestaan voor het V&D-monument tussen Rokin en Kalverstraat.

En even verderop lijkt de klok ook achteruit te draaien. In oktober keren de bankiers terug tussen Nes en Rokin. Na de flop met warenhuis Hudson’s Bay – dat ondanks een investering van 300 miljoen euro binnen 2,5 jaar omviel – trekt de Amsterdamse fintechgigant Adyen in het winkelcomplex dat op de plek staat waar tot 2009 de bankiers van Fortis zetelden.

Andere functie

Daar zal het niet bij blijven, verwacht Paul Schut van winkelmakelaar Kroese Paternotte die Adyen bijstond bij de vastgoedcoup. “Natuurlijk heeft verbouwing van zo’n complex veel consequenties en moet er flink geld bij,” zegt Schut, “daarom ook is het zo belangrijk dat er in het vervolg gebouwen worden neergezet – zowel nieuwbouw als renovatie – waarin rekening wordt gehouden met een andere functie. Niet alleen als het om winkelpanden gaat maar ook om kantoren en hotels.”

In Amsterdam gaat het volgens hem om andere grote winkelpanden op het Rokin en het Damrak, en in winkelcentra elders. “Vergeet winkelen tot de vijfde verdieping, dat komt niet meer terug. Ook in het centrum zullen winkels zich terugtrekken naar de begane grond, misschien met hooguit een kelder of een verdieping. De rest komt leeg.”

“Met de Hudson’s Bay in Rotterdam kun je hetzelfde doen als op het Rokin. In Arnhem, Utrecht, Amersfoort en zelfs Haarlem kan je er prima woningen maken. Vervolgens kan de winkelhuur op de begane grond omlaag zodat winkels een grotere kans hebben. Dat is de oplossing voor al die lege verdiepingen’.”

Maar juist nu, blijkt uit cijfers van winkelanalist Locatus, stagneert de ombouw van winkelpanden. Werden in heel 2018 nog 2000 winkels verbouwd tot kantoor of woning, vorig jaar waren dat er 1000. Terwijl toen bijna 2800 winkels de deuren sloten. “De gemakkelijk om te bouwen winkelpanden zijn wel zo’n beetje op,” zegt Gertjan Slob van Locatus.

Veel eigenaren hebben zich in slaap laten sussen door de – tot voor kort – florerende economie. “De huren stegen weer wat, dan wordt het minder interessant om te verbouwen.”

Logische transformatie

Verwacht wordt dat dat na de coronacrisis snel zal veranderen doordat veel winkels omvallen en de huren zullen dalen. “Veel vastgoedbezitters moeten straks hun winkelpand zo afwaarderen dat de huur lager wordt dan die bij kantoren of woningen. Dan wordt transformatie logisch.”

Slob verwacht dat er een opleving komt van het aantal winkelpanden dat tot appartementencomplex wordt verbouwd. “Of er veel vraag komt naar kantoren, betwijfel ik. En zeker in Amsterdam is de behoefte aan woningen enorm groot.”

Storende stokpaardjes

Omdat winkelpanden duurder zijn dan woningen of kantoren en het rendement groter is, is ombouwen vaak een bittere pil voor de eigenaar. “Verhuurde winkelpanden brengen drie tot vier keer zo veel op als woningen,” zegt makelaar Schut. “Eigenaren zullen moeten afschrijven. Niet iedereen kan dat. Maar als je het uitsmeert over een langere periode, dan komt het vaak wel uit.”

Ook gemeentes moeten over hun schaduw heen stappen. “De overheid moet niet vasthouden aan stokpaardjes, zoals een verplicht aantal parkeerplaatsen of een fietsenkelder. Laat staan, zoals in Amsterdam, in het geval van woningbouw een vaste verdeling sociale huur, middenhuur en vrije sector. Dan draai je vrijwel elke transformatie, of dat nu van een winkelpand is of een oud kantoorgebouw, de nek om. Dan kom je zeker niet aan al die nieuwe woningen die de stad zo hard nodig heeft.”