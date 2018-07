Na het weekend is het voorlopig gedaan met het mooie weer

Een lagedrukgebied boven IJsland zorgt voor wisselvallig weer, wat een aantal dagen aanhoudt.



''De invloeden van het lagedrukgebeid zijn vanaf dinsdag of woensdag merkbaar," zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup. ''Vanaf dinsdagavond is er al kans op een bui.''



Kouder

De temperaturen dalen naar 18 of 19 graden celcius. Maar omdat het weer erg wisselend is, kan het in het binnenland ook plotseling 25 graden zijn.



''Maandag zal het ook nog rond de 28 graden zijn,'' aldus Bloem. ''Daarna is het lastiger te voorspellen.''



De weerman legt uit dat het komende weer juist normaal is voor een Nederlandse zomer. ''Het weer dat we de afgelopen weken hebben gehad is heel bijzonder, zo lang warm en droog.''