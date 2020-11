Na gesprek met burgemeester mogen horecabedrijven Noordermarkt open blijven

Brug bij de Noordermarkt. Beeld Shutterstock

Door de enorme drukte op de Noordermarkt hing er negen horecabedrijven een sluiting boven het hoofd. Deze horecagelegenheden zouden zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Burgemeester Femke Halsema besloot deze week dat de zaken toch open mogen blijven voor afhaal na een gesprek met de ondernemers.

Maatregelen

De gemeente nam eerder al extra maatregelen op de Noordermarkt en omliggende straten in de Jordaan om groepsvorming te voorkomen. Zo mag afgehaald eten en drinken niet worden geconsumeerd in de eet- en drinkgelegenheid zelf of in de directe omgeving.

“We zien dat sommige klanten het moeilijk vinden om zich aan de landelijke basisregels te houden. Natuurlijk moeten ondernemers toezien op een ordelijk verloop direct rond hun zaak, maar ik vraag ook nadrukkelijk van klanten om niet samen te klonteren voor winkels en horeca met afgehaald eten en drinken,” zegt burgemeester Femke Halsema.

Communicatiehulp

Om de horecaondernemers een handje te helpen, heeft de gemeente posters en flyers gemaakt. Deze kunnen horecazaken aanvragen en ophangen om klanten aan de maatregelen te herinneren. “De horeca heeft het al moeilijk genoeg. Daarom heeft de gemeente besloten een handje te helpen met deze posters en flyers. We moeten het met z’n allen doen,” zegt een woordvoerder van de gemeente.

Joris Loman, eigenaar van café De Blauwe Pan, een van de negen horecagelegenheden, weet nog niet of hij de posters gaat ophangen. “Op dit moment voel ik me alleen maar slachtoffer. Ik kreeg een brief van de gemeente omdat ik geen koffiedekseltjes op mijn bekers deed. Elke week zijn er weer andere regels waar je je als horecaondernemer aan moet houden. En als je toevallig net niet op de hoogte bent van de nieuwste regels, word je behandeld als een crimineel.”

Loman staat achter de landelijke maatregelen, maar vindt dat het niet eerlijk gaat. “We moeten het wel met z’n allen doen. Wij horecaondernemers worden echt op een eilandje gezet. In de bouwmarkt mag iedereen door elkaar lopen. Ik krijg een waarschuwing als ik een gast naar de wc laat. Dat klopt voor mijn gevoel gewoon niet.”