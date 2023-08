‘Na een lange werkdag zitten we zo twee uur met een wijntje te weken’

Van 25 meterbad op het dak van je penthouse tot plastic opblaasbadje op je balkon: deze zomer zet fotograaf Jurre Rompa privézwembaden in de stad op de foto. Deze week: het zwembad van Tom Goemans (33) in De Baarsjes.

“Ik zag begin 2020 bij een bouwmarkt een online aanbieding van een jacuzzi en heb hem in een gek moment besteld. Toen moesten we er wat mee. Mijn partner is heel handig, en zo hadden we al snel een platform van houten vlonders in een hoek van de tuin. Later hebben we er een buitendouche bijgebouwd.”

“Het bad heeft ons veel plezier gebracht. We hebben een heel fotoalbum van vrienden in de jacuzzi. Als vrienden komen eten nemen ze hun zwemspullen mee. En als het warm is appen ze al snel: ‘Zullen we weer eens langskomen?’”

“Er zijn verschillende momenten om de jacuzzi in te gaan. Als we allebei thuiswerken gaan we er met de lunch in, een beetje bijkleuren. Of na een lange werkdag met een wijntje, dan zitten we zo twee uur te weken. En soms voor het slapengaan. Dan is het superstil en kijken we naar de sterrenhemel. Een luxegevoel.”