Na de aanslag op Peter R. de Vries: mensen zijn niet banger, maar bozer

In de Westerkerk konden belangstellenden vrijdag hun medeleven met Peter R. de Vries betuigen en indien gewenst voor hem bidden en een kaarsje voor hem branden. Beeld Marc Driessen

“Je leeft maar een keer” of “Moet je dan naar het pijpen van een ander dansen,” “Het kan overal gebeuren”’ of “Het gaat toch veel vaker goed dan fout?” en “Je moet altíjd oppassen”. Het is slechts een greep uit een rijk palet van verklaringen van Amsterdammers en dagjesmensen op de vraag waarom zij kort na de aanslag op misdaadverslaggever De Vries door de stad slenteren.

“Het is heel erg wat er is gebeurd,” zegt een 23-jarige vrouw. Ze staat donderdagochtend in een lange rij op de Rozengracht om zich te laten testen zodat ze de stad in kan, net als vorig weekend. “Mijn moeder stuurde me nadat ze het nieuws had gehoord direct een bericht met dat ik moet oppassen in de stad. Zelf ben ik niet bang geworden, echt totaal niet. Het is heel erg wat er is gebeurd en het laat wel zien waartoe criminelen in staat zijn. Soms word ik wel boos als ik eraan denk. Maar moet ik nu thuis gaan zitten? En waarom zou iemand mij willen vermoorden? Hoe vaak gebeurt zoiets nou?”

In de afgelopen twintig jaar werd Nederland vier keer opgeschrikt door aanslagen die voor altijd in het geheugen gegrift blijven. Na de aanslag op Pim Fortuyn in 2002 volgden die op Theo van Gogh in 2004, advocaat Derk Wiersum in 2019 en nu die op De Vries. Toch is het gevoel van onveiligheid de afgelopen jaren afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zei in 2012 nog 37 procent zich in het algemeen wel eens onveilig te voelen, in 2019 was dat 32 procent.

‘Kijk naar Fortuyn’

“Ja, er is weleens wat aan de hand in de stad,” zegt Tineke de Boer (70). “Maar verder leven we in een vrij land en is het hier veilig.”

De Boer was vrijdag uit Hazerswoude gekomen voor ‘een gewoon leuk dagje’ Amsterdam. Of ze deze keer langer heeft nagedacht over haar bezoek? “Ja, zo’n gebeurtenis zet je wel aan het denken. Maar het kan overal gebeuren, niet alleen hier. Kijk naar Fortuyn.”

De Boer staat samen met Dirkje Cok (71) en Ronald van Deursen (69) voor De Westerkerk. Daar was vrijdagmiddag gelegenheid om stil te staan bij de aanslag op de misdaadverslaggever. Er lag een boek waarin bezoekers kort hun medeleven konden uiten en in de kerk kon een kaarsje voor slachtoffer worden gebrand. In de rij voor het boek herinneren aanwezigen elkaar eraan dat De Vries nog leeft. En ondanks corona leggen sommigen een troostende hand bij elkaar op de schouder.

Maarten van der Tas (62) is ook naar de kerk gekomen. De zelfverklaarde ‘rechtbankspotter’ volgt al jaren allerlei rechtszaken en ook het werk van De Vries. Hij is ontdaan. “Ik kan niet begrijpen dat Peter R. de Vries dit is overkomen. En waarom heeft hij nou geen beveiliging genomen? ”

“Het is logisch dat ik hier ben. Kijk wat er is gebeurd,” zegt de 48-jarige Sandra die ook naar de kerk is gekomen om een kaarsje aan te steken. Ze vreest voor wat er nog allemaal gaat gebeuren. “Ik maak me zorgen om de jeugd van nu. Dit is niet de eerste aanslag. Waar gaat dit heen? Maar ik ga niet handelen vanuit mijn angst en nu ineens plekken mijden. Ik sta er net zo in als Peter: liever staande sterven, dan op je knieën leven.”