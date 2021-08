Na bommenlegger ook brandstichter bestraft voor belagen zakenman

Beeld Joris Van Gennip

Hij moet de ondernemer ook ruim 29.000 euro schadevergoeding betalen, onder meer om de schade aan diens auto te vergoeden.

De ondernemer werd al langer bedreigd vanwege een zakelijk conflict met een criminele wanbetaler. In juni is Van den A.’s kennis Mohamed B. (29), alias ‘Mo Terror’, al veroordeeld tot 3 jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk voor het leggen van bommen voor de woning en het bedrijf van de ondernemer in november en december 2020.

De rechtbank acht bewezen dat de zwakbegaafde Inoa van den A. de Mercedes in brand stak en daarmee ook het risico nam dat andere auto’s in vlammen op zouden gaan. Hij wist ook dat ‘hij bijdroeg aan enig crimineel belang’, aangezien hij naar eigen zeggen 1000 euro had gekregen voor de brandstichting. Van ‘baldadigheid’ was volgens de rechters duidelijk geen sprake.

De brandstichting ‘lijkt te zijn gepleegd in een reeks van angst inboezemende criminaliteit’ die tegen de ondernemer was gericht.

Auto van moeder

Van den A. wordt ook veroordeeld voor het bedreigen van een man naar wie hij na het niet beantwoorden van de telefoon in februari 2021 het bericht stuurde: ‘Neem op, anders neuk ik je dochter’. Dat dreigen deed hij terwijl hij tijdelijk op vrije voeten was gesteld na zijn aanhouding voor de brandstichting in december 2020.

Hij wordt vrijgesproken van het tegen haar wil gebruiken van de auto van zijn moeder, begin 2021, en het vernielen van spullen in haar keuken.

Advocaat Willem van Vliet van Inoa van den A. laat weten in hoger beroep te gaan.