Na bijna 40 jaar dreigt sluiting terrasboot café P96

Het café P96 kocht de terrasboot voor hun deur aan de Prinsengracht in 1983. Een vergunning heeft het familiebedrijf nooit gekregen, maar de gemeente kneep altijd een oogje toe. Tot nu.

“De gemeente heeft het gebruik van het terras op de boot 37 jaar lang gedoogd,” zegt Edmée De Waal van Veen, die het café met onder anderen haar moeder en broer runt. “Het is vreemd dat veel terrassen op steigers in de grachten worden verruimd maar dat wij ons terras op de boot juist moeten sluiten.” Ze vreest dat het café zonder terras het hoofd niet boven water kan houden, met name door de coronaregels, en is een online petitie gestart. Die was donderdag bijna 1400 keer ondertekend.

De gemeente is de zaak gaan onderzoeken na een aantal klachten in 2018. Toen bleek dat het café geen terrasvergunning had voor de boot.

Volgens De Waal van Veen ging het om 45 klachten, waarvan 39 van één buurman afkomstig, die een paar jaar geleden naast het café is komen wonen. “Bovendien gaan de meeste klachten niet eens specifiek over het terras, maar vooral over het nachtcafé.”

Extra wrang is dat de gemeente in het verleden zelf meerdere borrels heeft gehad op de boot. “Onder andere GroenLinks, D66 en de SP wisten het terras goed te vinden,” aldus De Waal van Veen. Bovendien kochten haar ouders de boot juist om iets voor de buurt te kunnen doen. “We organiseren activiteiten met ouderen en als het café gesloten is, kunnen buurtbewoners er — na afstemming — kinderfeestjes houden. Ook wordt er wel eens een huwelijk gevierd.”

Steun van buren

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het café geen terrasvergunning krijgt. Vanwege de ‘voorgeschiedenis’ kreeg het café in 2018 toestemming nog twee jaar open te blijven, tot 1 november 2020. De boot mag blijven liggen, maar alleen ‘voor buurtactiviteiten met een sociaal-cultureel karakter en niet voor commercieel gebruik’.

In mei diende Café P96 een aanvraag in om toch een terras op de dekschuit te mogen exploiteren. Dat is twee weken geleden geweigerd. Wel kan het café nog voor 1 september een nieuwe zienswijze indienen en als die ook geweigerd wordt bezwaar aantekenen.

P96 is druk bezig met de nieuwe zienswijze en krijgt veel steun van de buren, met uitzondering van de klagende buurman, zegt De Waal van Veen. “Mocht dat niet lukken, zal het uiteindelijk bij de rechter belanden. Maar ik hoop niet dat het zover komt, want dat kan lang duren en kost veel geld. En dat zou jammer zijn, want door corona draaien we maar 40 procent van onze omzet.”