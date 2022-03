Na bijna 10 jaar rondzwerven hebben de hangmannen van Ganzenpoort hun eigen plekje

Stichtingvoorzitter Rinaldo Dolder (links) en dagelijks bestuurder Dirk de Jager openen het nieuwe clubhuis van de hangmannen. Het is feitelijk een keet in de voormalige paardenbak van kinderboerderij Gliphoeve . Beeld Daphne Lucker

De geplande opening ging twee weken geleden niet door omdat storm Eunice over het land raasde. Die veertien dagen konden er nog wel bij, na de bijna tien jaar die voorafgingen aan de oplevering van het onderkomen voor de groepsmannen van winkelcentrum Ganzenpoort.

Maar vrijdag was het dan toch eindelijk zover. Met het doorknippen van een lint en een ritueel plengoffer gingen de deuren open van Tori Oso, zoals de nieuwe hang-out van de hangmannen van de Bijlmer is gedoopt. Het was meteen een drukke bedoening.

Keet in de kinderboerderij

Het nieuwe onderkomen is feitelijk een keet in de voormalige paardenbak van kinderboerderij Gliphoeve — maar het is in Amsterdam gemakkelijker om een biomassacentrale te openen dan een praathuis voor Surinaamse mannen. Dagelijks bestuurder Dirk de Jager complimenteerde in zijn feestrede de groepsmannen met hun doorzettingsvermogen. “Het plan paste niet in de systematiek waarin de overheid is georganiseerd. Uiteindelijk hebben we geld gevonden in de pot voor de ontwikkelbuurten (32 langdurig kwetsbare buurten, red.). Maar het is aan jullie te danken dat deze plek er is gekomen.”

Tori Oso wordt beheerd door een stichting met de naam Sociëteit 45 Plus. Voorzitter is Rinaldo Dolder. Hij legt uit dat de plek overdag wordt gebruikt voor sociaal-maatschappelijke activiteiten en ’s avonds voor gezelligheid. Denk aan: kaartspel troefcall, domino en een enkele alcoholische versnapering. De groepsmannen krijgen ook een rol in de buurt. Het afgelopen jaar werden ze al ingezet als coronasteward in het winkelcentrum, wat een aanwezige winkelier hardop deed verzuchten dat de alternatieve handhavers hem honderden euro’s aan omzet hadden gekost.

Weg uit hun stamcafé

Enigszins opgelucht toonde zich Janny Twigt van het nabijgelegen buurthuis No Limit. Daar hadden de groepsmannen zich gemeld nadat in 2016 hun stamcafé ’t Pleintje in het winkelcentrum de deuren om criminogene redenen had moeten sluiten. “We kregen van het ene op het andere moment tientallen heren over de vloer. Het aantal decibellen steeg onmiddellijk.”

Een poging de mannen op te bergen in een zaal aan de achterzijde mislukte. “De heren lieten zich niet wegstoppen. Maar we gaan jullie missen. Het zal stil worden in ons buurthuis.”

Oud-stadsdeelbestuurder Urwin Vyent, die het dossier van de hangmannen ooit had opgepakt, herinnerde aan de geschiedenis van de flat Gliphoeve, tegenwoordig Geldershoofd. De informele ordedienst in de flat stond in de jaren zeventig en tachtig onder leiding van Pa Tigri, vader Tijger, die zorgde voor orde en rust in het betonnen filiaal van Paramaribo in de Bijlmer.

Genetisch doorgegeven verantwoordelijkheid

Rinaldo Dolder is een zoon van Pa Tigri, en Vyent wees de voorzitter op zijn genetisch doorgegeven verantwoordelijkheid. “Maar ook ik zal hier geregeld komen om er als een plaatsvervanger van Pa Tigri op toe te zien dat alles goed verloopt.” Want dat staat er op het spel, na de lange aanloop naar de opening: er is sprake van een pilot die alleen bij goede resultaten wordt voortgezet. Dat betekent geen rottigheid, geen gedoe.

Topambtenaar Eddy Adusei wees erop dat ook andere groepen in Zuidoost met grote verwachtingen toekijken. “Er zijn meer doelgroepen die vragen om een eigen plek. Als dit goed gaat, kunnen we hier integraal beleid van maken voor het hele stadsdeel. En misschien wel voor de hele stad.” En voor de groepsmannen van Ganzenhoef wacht de beloning in de vorm van een definitieve stek.

Voetbal en politiek

In het bestuur van de stichting is Rinaldo Maxwell belast met de veiligheid. Dat wordt prioriteit nummer één, beloofde de bestuurder. Bij de ingang hangt al een bordje met de mededeling dat de handel in wapens, drugs en alcohol niet is toegestaan in Tori Oso. Huisdieren ook niet trouwens.

Er blijft genoeg over, beloofde Maxwell. “Als groepsmannen hun stem verheffen, gaat het meestal over voetbal of politiek. Dat gaan hier belangrijke onderwerpen van gesprek worden. En iedereen is uitgenodigd om mee te praten.”