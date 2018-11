Na Astrid Holleeder nu zus Sonja in de getuigencabine

De schrik van de familie

Toen Sonja's dochter 'in een dronken bui' eens tegen die ex-vriendin had gezegd hoe erg ze het vond dat haar oom Willem Holleeder haar vader Cor van Hout had vermoord, 'gaf zij dat meteen door aan Wim', zegt Sonja boos.



Janssen haalt aan dat volgens de ex niet Willem Holleeder maar Cor 'de schrik was van de familie. Sonja: "De enige schrik van de familie was híj (Willem). Cor was geen makkelijke man, maar de schrik was Willem."



"Weet je waarom Cor zo vervelend was geworden? Door Willem. Het ging altijd maar om Wim. Wij (haar man Cor van Hout en Sonja) hadden altijd ruzie omdat ik hoopte dat het ooit goed zou komen tussen Cor en Wim."



Janssen haalt aan dat de ex-vriendin zegt dat 'Cor nog agressiever werd toen hij snoof'. Sonja: "Ze moet eens naar haar eigen kijken! Dat mens is knettergek! Cor hep nooit gesnoven."



Sonja zegt dat ze van Willem bij die ex-vriendin moest gaan logeren in München, 'om haar in de gaten te houden'. Sonja: "Dan kon Wim weer naar zijn andere vriendinnetjes. Hij wilde van haar alleen maar weer het geld afpakken. Het is alleen maar uitbuiten, meer niet. Wij hebben haar tegenover hem altijd alleen maar aardig gevonden. En Wim riep over haar alleen maar 'mafkees dit, mafkees dat'..."



De ex zegt ook dat Willem Holleeder de criminele vastgoedmagnaat Willem Endstra 'adoreerde'. 'Auto's wassen, voor de kinderen zorgen, al die vriendinnen van Endstra verzorgen..'



Sonja: "Zo begint het, hè? Wim pakt ze helemaal in. Zo doet ie het altijd. Hij pakt je in en hij schopt je daarna weer weg als hij je niet meer kan gebruiken. Dan ben je zo weer weg."