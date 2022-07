Na 9 maanden is er weer een lift bij tramhalte Rietlandpark

De noodlift is aangelegd, omdat mindervalide reizigers anders nog een jaar geen gebruik konden maken van de halte. Beeld GVB

De lift bij de ondergrondse tramhalte is al driekwart jaar kapot. Ook de roltrap bij de ondergrondse halte is vaak buiten gebruik. Het vervangen van de lift zou niet voor het eerste kwartaal van 2023 lukken, erkende het GVB al in april. Het aanleggen van een noodlift werd daarom onderzocht, anders konden reizigers nog een jaar geen gebruik maken van de halte.

“Wij realiseren ons welk ongemak dit met zich meebrengt voor de reizigers die de lift nodig hebben. Tot die tijd zullen we aan reizigers moeten vragen via een andere halte naar de bestemming te reizen,” zei een woordvoerder van het GVB destijds.

De lift is al negen maanden kapot en niet meer te repareren. Beeld Jesper Roele

In de nacht van dinsdag op woensdag is er een noodlift geplaatst. “Vandaag wordt hij nog getest – veiligheid boven alles – en als alles goed gaat kan hij morgen in gebruik,” aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. “De lift doet dienst tot de nieuwe definitieve liften worden geleverd.”

Volgens de Vervoerregio is ‘een gescheurde plunjerbuis’ de oorzaak van het uitvallen van de lift. Het vervangen van de lift is daarom de enige optie. In 2023 zouden beide liften al een grote onderhoudsbeurt krijgen, maar er is voor gekozen om ze te vervangen. “De nieuwe liften zijn van een ander type dat ook beter bestand is tegen wateroverlast. Door de verplichte aanbesteding en levertijden zullen de liften niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2023 vervangen kunnen worden.”