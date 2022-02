Na 75 jaar gaat het Groote Museum van Artis weer open, ‘en het is relevanter dan ooit’

Boven: het Groote Museum omstreeks 1920. Onder: het Groote Museum in 2006. Beeld Ronald van Weeren/ANP

Hoe dat er concreet uit gaat zien, kan een woordvoerster nog niet zeggen. Wel wil ze kwijt dat de collectie speciaal ontwikkeld is voor het museum. “Hier komt alles bij elkaar. We verbinden de mens met zijn omgeving: met microben, dieren en planten, via (kunst)installaties die je aan het denken zetten. We maken bijvoorbeeld een vergelijking tussen de sapstromen in de grote plataan voor de deur op het Artisplein en de bloedcirculatie van de bezoeker. Het museum helpt antwoord te geven op grote vragen. Je staat als mens niet boven de natuur, maar je bent er onderdeel van.”

Artistiek directeur Haig Balian zegt over het nieuwe museum: “Pas als je begrijpt wat je bent en hoe je verbonden bent met ander leven, ben je geen buitenstaander meer en kun je nadenken over de toekomst.” Eerder gaf hij al aan dat ‘de huidige coronacrisis duidelijk maakt dat mens en natuur niet te scheiden zijn en dat het museum daarmee relevanter is dan ooit.’

Het Groote Museum, daterend uit 1855, is het oudste museumgebouw van Amsterdam. Het wordt na Micropia het tweede museum onder de paraplu van Artis. Ooit bevatte het een grote collectie opgezette dieren, skeletten, insecten, fossielen en gesteenten. In 1947 moest het Groote Museum dicht uit financiële nood. De afgelopen jaren is het pand duurzaam gerenoveerd.