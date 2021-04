Na 60 jaar krijgt Ferdinand Spit eindelijk de juiste naam

Weduwe Greta onthult op 24 februari 1962 het straatnaambordje van haar man, vakbondsbestuurder en politicus Ferdinand Spit, met de verkeerd gespelde voornaam. De acht borden worden nu eindelijk vervangen. Beeld Uit boek Spitten in het verleden, van Piet Spit

Het is een grote eer als een straat naar iemand wordt vernoemd, maar dan is het wel prettig als de spelling van die naam correct is. De naamgever van de Ferdinant Spitstraat heette toch echt Ferdinand met een d.

Spit was de overgrootvader van de gelauwerde Belgische schrijfster Lize Spit. “Er is een grote fierheid in de familie over mijn overgrootvader, maar we zijn ook een beetje gegeneerd. Ook omdat in elke generatie de oudste zoon Ferdinand wordt genoemd, en die moeten dan zien dat hun naam verkeerd is gespeld.”

Ferdinand Spit (1892-1958) was een katholiek vakbondsman, ziekenfondsbestuurder en politicus. Vier jaar na zijn overlijden al werd de straat in Osdorp naar hem vernoemd. Op zaterdag 24 februari 1962 onthulde zijn weduwe Greta het naambordje. Daar is een feestelijke foto van.

Hun kleinkind Ferrie Spit, vader van Lize, was erbij. “Aan de hand van mijn vader. Ik kan het me niet herinneren, maar er moet onmiddellijk iets over de fout zijn gezegd. We zijn een heftige en mondige familie.”

Piet Spit, zoon van Ferdinand, schrijft in zijn boek Spitten in het verleden tamelijk verontwaardigd hoe het tot de spellingfout is gekomen. Tijdens de oorlog had ‘een of andere’ Amsterdamse ambtenaar bij het uitreiken van persoonsbewijzen de naam verkeerd in het stadsregister geschreven. Uit het boek: ‘Mijn vader heet Ferdinand naar de Heilige Ferdinandus. Er bestaat nergens een persoon die ooit Ferdinant geheten heeft, kijk de historie er maar op na!’

Als bewijs overlegde hij verder dat zowel op het geboortebewijs, doods­prentje als grafsteen telkens Ferdinand met een d staat.

Soepele reactie

Ook nazaat Frans Spit, oud-fractieleider van het CDA in de gemeenteraad van Amsterdam, deed vergeefse pogingen. Ferrie Spit: “Hij kreeg herhaaldelijk een njet. Het was te duur.”

Dit voorjaar reageerde stadsdeel Nieuw-West een stuk soepeler, ditmaal via oud-raadslid Frits de Wolff en fotograaf Paul Fennis, die met zijn project Geef straten een gezicht de verhalen achter Amsterdamse straatnamen bekendmaakt. Fennis stuurde een mail naar de afdeling Melding Openbare Ruimte en meldde dat de familie Spit nog altijd zeer teleurgesteld is en dat hij graag had gezien dat deze storende fout op korte termijn werd rechtgezet.

Binnen enkele dagen kreeg hij antwoord: ‘Excuses hiervoor, wij gaan de straatnaamborden inventariseren en opnieuw bestellen. Bedankt voor het doorgeven.’

Alleen de acht borden aan de muren worden vervangen, in het telefoonboek en ander archief zal de naam niet worden veranderd. Fennis: “Dat geeft een hoop administratieve rompslomp en de kosten zijn hoog. Ook moeten dan alle belanghebbenden toestemming geven om bezwaarprocedures te voorkomen.”

Opnieuw een t

Wanneer de borden worden vervangen is nog onduidelijk. De initiators hopen op een hernieuwde feestelijke onthulling, het liefst ditmaal door het beroemde achterkleinkind. Lize Spit: “Dat hangt echt af wanneer. Als ik in Nederland ben, kom ik natuurlijk.”

Het stadsdeel laat weten dat de nieuwe borden inmiddels zijn binnengekomen, wel iets later dan de bedoeling was. Fennis: “Eerdere opdrachten voor de borden werden afgekeurd, omdat die allemaal opnieuw met een ’t’ zouden worden uitgevoerd.”