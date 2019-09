Na 52 jaar stoppen Wim en Lidy met hun groentekraam op de Lindengracht

Na 52 jaar stoppen Wim Detmar en zijn vrouw Lidy de Mos met hun groente- en fruitkraam op de Lindengracht. Ze zullen het werk gaan missen. ‘Je raakt toch gewend aan je klanten.’

“Ik was twee toen ik al in een kist achter de stal op de Lindengracht zat te spelen,” zegt Wim Detmar (74). In deze straat stonden zijn kleuterschool, basisschool en middelbare school. Elk vrije uurtje na school hielp hij zijn oma in haar textielstal en zijn moeder Jopie, die in 1947 haar fruitkraam begon.

Toen hij achttien was, ging Detmar twee jaar in dienst bij de luchtmacht en liep hij stage bij vliegtuigfabriek Fokker. Hier ontmoette hij Lidy de Mos (73), die er secretaresse was. “We hebben elkaar in de bedrijfsbus ontmoet. Zij kwam altijd te laat dus moest ze staan en ik had een goede zitplaats. Toen zei ik: ‘Je kan wel bij mij zitten, maar dan moet je wel op schoot.’ Dat heeft ze gedaan en ze is er nooit meer af gegaan.”

Na zijn diensttijd trouwde Wim met Lidy en wilden ze het liefst op de markt gaan staan. Tante Jopie was inmiddels een begrip in de buurt en vanaf 1967 werkte Detmar dagelijks in haar stal. Toen zijn moeder op haar 83ste overleed, nam hij de zaak over. “Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik niet het bedrijfsleven in ben gegaan. Mijn hart ging uit naar de mensen op de markt.”

Auto-ongeluk

Omdat het werk fysiek te zwaar werd en de lange uren hun tol begonnen te eisen, is het koppel nu gestopt met de kraam. Detmars familie heeft in totaal 99 jaar op de markt gestaan. De toekomst van hun stal had er anders uitgezien als hun zoon Jimmy de leiding over had kunnen nemen. Maar afgelopen mei was het alweer 25 jaar geleden dat Jimmy, toen 21 jaar oud, om het leven kwam na een auto-ongeluk. Detmar: “Als hij nu nog leefde, was ik er niet mee opgehouden, maar had ik voor hem gewerkt.”

Jimmy studeerde Economie aan de Hogeschool, maar volgens zijn ouders was hij bovenal geschikt voor de markt. “Hij wilde de stal heel graag overnemen zodat hij dagelijks onder de mensen kon zijn,” zegt De Mos een beetje aangedaan. “Veertien dagen na zijn overlijden zijn we weer gaan werken. De klanten hebben ons er toen doorheen geholpen. Ze hebben het nu nog over Jimmy.”

Halve dagen

Toen Jimmy naar de middelbare school ging, is de verkoop van groenten begonnen. “Daarvoor verkochten we alleen fruit, waardoor ik het rustig genoeg had om mijn kinderen om drie uur op te halen van school,” zegt Detmar, die altijd heel betrokken was bij de school van Jimmy en hun dochter Carla. “Ik zat in de oudercommissie en toen ze leesmoeders zochten, vroeg ik of het ook leesváders mochten zijn. Dat kon ik allemaal doen omdat ik halve dagen werkte.”

Alleen iemand met een passie voor zijn vak kan een werkdag die om vier uur ’s ochtends begint en tot twee of drie uur ’s middags duurt een halve dag noemen. “Wat dat betreft heb ik het goed gedaan: ik heb mijn kinderen helemaal zien opgroeien.”

Veel klanten vinden het jammer dat Detmar en De Mos nu stoppen. En het paar geeft toe dat zij het werk ook zullen gaan missen. De Mos: “Je raakt toch gewend aan je klanten. We maken altijd een praatje met ze en van heel veel mensen kennen we hun geschiedenis en wat ze hebben meegemaakt. En dat weten ze ook van ons.” De leuke en de nare dingen, voegt Detmar toe.

De kinderen die altijd bij de stal komen, gaat Detmar het meest missen. De Mos: “Ja, die roepen altijd: ‘Ome Wim, ome Wim, banaan, banaan!’. Van sommige kinderen die altijd langskomen bij de stal is het eerste woordje dat zij leerden zelfs banaan.”

Het zal vreemd voelen om straks elke dag vrij te zijn. Wat de toekomst gaat brengen, weet het paar nog niet. “Of wij nog plannen hebben? Ja, eentje maar: gezond blijven.”