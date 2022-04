Na 40 jaar geen grand café l’Opera meer op Rembrandtplein: ‘Prachtige plek’

Florine Muije stopt met grand café l'Opéra aan het Rembrandtplein. Beeld Jean-Pierre Jans

“Veel vaste gasten zeggen dat ze een traantje wegpinken en vragen zich af waar ze nu dan heen moeten,” vertelt de 69-jarige Muije. Ruim 27 jaar zwaaide ze de scepter over de zaak die ze in 1995 met naam en al overnam. In die jaren maakte ze van de zaak een een begrip.

Met Muije verdwijnt naast het grand café ook een grande dame uit de Amsterdamse horeca, zegt een van de vaste gasten Inge van Haselen. “Florine had ooit een lhbtq-dancing aan de Amstel. Later in l’Opera kwamen die mensen bij haar koffie drinken en lunchen. En er komen nog altijd veel lhbtq’ers in de zaak.”

Vastgeplakt

Muije zegt dat door haar geschiedenis de lhbtq-community inderdaad een beetje aan haar ‘vastgeplakt’ zit. Op jonge leeftijd nam ze een club over aan de Amstel. Dat werd De Club en na een verbouwing werd dat de bekende lhbtq-dancing YouII. “Maar ik heb bij die clubs nooit gezegd dat het uitsluitend voor lhbtq’s was,” vertelt Muije. “Het is juist leuk als een klantenbestand zo gemengd mogelijk is en een afspiegeling van de maatschappij. Je moet elkaar accepteren en dan gaat het allemaal leuk samen.”

Te mooi om waar te zijn

Op haar 39ste verkocht ze YouII, naar eigen zeggen omdat ze een aanbod kreeg dat te mooi was om waar te zijn. Twee jaar later kocht Muije de l’Opera. “We zitten nu dus in het 27ste jaar. Ik heb nooit gedacht dat ik zo lang zou blijven, maar ik heb het altijd naar mijn zin gehad. Mijn werk was mijn hobby.”

Vaste gast en buurtgenoot Herman Groen gaat ‘de plek missen’. “Ik woon al 32 jaar op de Herengracht en het is voor mij een inkoppertje om daar even naar binnen te lopen. Dan drink ik een glaasje wijn, lees ik een krantje en vertrek ik weer.”

Groen zegt de buurt te hebben zien veranderen en dat er bij veel andere horecazaken op het plein veel toeristen en dagjesmensen zitten. “En er zijn ook typische jongerencafés, dus l’Opera is voor mij het fijnst om te zitten. Gelukkig zijn er in de buurt van het Amstelveld ook nog wat leuke cafés waar ik op kan terugvallen.”

Nieuwe lichting ondernemers

“Met Florine verdwijnt er een echte Amsterdamse horecavrouw uit de stad,” aldus van Haselen. “Er komt een nieuwe lichting, dat is goed. Maar voor de mensen die al wat ouder zijn, is het toch afscheid nemen. Florine was toch een persoonlijkheid en vervulde met l’Opera een belangrijke functie op het Rembrandtplein, zeker voor mensen uit lhbtq-kringen. Beetje de jaren-tachtiggrandeur, het heeft iets aparts.”

Muije neemt nu afscheid van de horeca, al ging dat door alle coronasluitingen niet zoals ze gehoopt had. En ook nu heeft dat nog zo zijn naweeën, vertelt ze. “We draaien nu weer goed, alleen we hebben te weinig personeel. Je kunt wel open, maar niet volledig draaien.”

Ze zegt de zaak ‘met een gerust gevoel achter te laten’. “Het instituut l’Opera is klaar, dat komt niet meer terug. Maar de markt en de mensen veranderen, dus op een moment is het tijd voor andere dingen. En wat er komt, zal zeker succesvol zijn. Het is een prachtige plek waar je bijna niets fout kunt doen.”

Wat er op de plek van de zaak komt, is nog niet bekend.