Na 36 jaar gaat de ‘superharing’ van Jan en Eva Schilder met pensioen

Haringspecialist Jan Schilder (links) aan het Kwakersplein. Het echtpaar Schilder gaat met pensioen. Beeld Marc Driessen

“Mag ik drie superharingen?” vraagt een vaste klant die zaterdagmiddag de kraam op de Bilderdijkstraat binnenstapt.

Superharingen? Zijn er dan ook gewone haringen te bestellen? “Nee,” zegt Jan Schilder (67). “Gewone haring kun je overal kopen.”

Jan en Eva Schilder van de viskraam op de Bilderdijkstraat gaan na ruim 36 jaar met pensioen. ‘Het zit er voor ons op. Ons stalletje voelde als ons tweede huis. We gaan jullie missen’, staat op een papier op de balie. Drie generaties Schilder verkochten al haring in Amsterdam. Grootvader Schilder stond met een bakfiets met haring en gerookte vis in de Jordaan. “Dat was hard werken hoor, zonder koeling,” zegt Jan Schilder (67).

Toen Jans vader de kar overnam, hielp Jan als jongetje van vier, vijf jaar oud al mee. “Ik scheurde kranten om de schellevis in te verpakken en moest vis ook aftellen,” zegt hij. Of het nu in de genen zit of in de decennialange ervaring, Jan weet precies hoe een haring moet smaken. “Een haring moet vet en mooi rond zijn. Hij moet smelten op de tong. Je moet er niet op kunnen kauwen.”

Schoongemaakte vis

En dat is nu precies waar de fijnproevers, onder wie zijn vaste klanten, bij Schilder voor aankloppen. Eenmaal Schilders superharing uit de Noordzee of paling uit het IJsselmeer geproefd, ga je niet meer elders.

Vaste klant Annie Olivier komt er al ruim dertig jaar, zo’n vier keer in de week. “Ik ben één keer naar een andere visboer gegaan maar dat was niet zo lekker. Nooit meer.” Julia Klooster, ook vaste klant: “Bij een ander liggen de haringen op een stapel. Hier niet. Je moet daarom altijd even wachten tot de vis is schoongemaakt.”

Geen dag ziek

Het echtpaar Schilder stond de eerste 24 jaar met een ouderwetse, houten haringkar op de brug bij de Da Costakade, de laatste twaalf jaar staan ze in een kraam op de Bilderdijkstraat. “Een stuk gezelliger met al die winkels om je heen,” zegt Eva Schilder (66).

Het is altijd hard werken geweest: zes dagen in de week is de kraam open. “Jan was geen dag ziek,” zegt Eva. Terwijl Jan en Eva de haring en paling schoonmaken, helpt Annemarie, al jaren een vaste kracht, de klanten. “De haring is hier altijd vers. Elke haring maken ze ter plekke schoon. Er zit werkelijk nooit een graatje in,” zegt Simon Chajes, die de vis aan de staart opeet. Een andere haring neemt hij mee in een zakje. “Voor mijn vrouw. Zij moet er ook eentje.”

Joviaal

Het echtpaar heeft na al die jaren een band opgebouwd met de klanten. “Ze wisselen nieuwtjes als er een kind is geboren of als er een huwelijk plaatsvindt. Buurtbewoners Greet en Rob van Mook, broer en zus van 95 en 85 jaar oud, komen met 5 december altijd een surprise met cadeautjes brengen,” zegt Eva.

“Amsterdammers zijn joviaal. Bijna net zo joviaal als Volendammers,” zegt Jan.

Het echtpaar kent soms drie generaties klanten. “Een van de klanten, Jaap, werd zestig en nodigde ons uit voor zijn feest,” zegt Eva. Dat ze de klanten gaan missen, weet ze zeker. “We zullen er moeite mee hebben. Dat staat vast.”

De viskraam op de Bilderdijkstraat blijft bestaan. Een jonger stel uit Volendam neemt de kraam over. Jan blijft achter de schermen meekijken. “We komen af en toe regelmatig langs,” zegt hij lachend.