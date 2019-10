Na 30 jaar is Het Zagertje uit het Leidsebosje verdwenen

Het Zagertje, het iconische beeld dat al 30 jaar bezig was om een tak in het Leidsebosje af te zagen, is – met tak en al – verdwenen. Is zijn klus eindelijk geklaard, of is er iets anders aan de hand?

Het is een vrij treurig beeld in het Leidsebosje: de verloren houtsnippers op de grond, erboven een duidelijk litteken op de stam van de boom, een plataan. Het zijn de sporen van wat een gruwelijke ontvoering lijkt. Want Het Zagertje, het iconische ijzeren beeldje, is verdwenen samen met de tak waar hij op stond.

Je moest weten dat hij er stond, anders viel hij je niet op, daar op een paar meter hoogte. Het Zagertje, ook wel Houtzagertje of Boom­zagertje genoemd, werd geplaatst in de nacht van 30 januari 1989. Nog steeds weet niemand, behalve de gemeente, door wie.

Medicus In het begin van deze eeuw, zo’n vijftien jaar geleden, verklaarde de gemeente dat ‘inmiddels bekend is dat het gaat om een Amsterdammer die zijn brood verdient als medicus en in zijn vrije tijd kunstenaar is. De gemeente Amsterdam heeft deze werken (het zijn er in totaal zes, red.) in eigendom ontvangen, op voorwaarde dat de identiteit van de kunstenaar(s) niet bekend wordt gemaakt.’ Het Zagertje was het tweede kunstwerk dat door een anonieme kunstenaar in de openbare ruimte werd geplaatst. In het Tweede Marnixplantsoen dook op een ochtend in 1982 Man met Vioolkist op, zoals het beeld is gaan heten (een andere naam voor het beeld is: Man Probeert Lijn 10 Te Halen). Daarnaast zijn er nog De Violist (1991) in de hal van de Stopera, Borsten (1993) op het Oudekerksplein, De Harmonicaspeler (1994) in de Anjelierstraat en Drie Heertjes in Gesprek (1995) in de Kinkerstraat.

Het Zagertje, nog comfortabel en hard aan het werk op zijn tak in Leidsebosje. De boom heeft zijn zaagje op een zeker moment ingekapseld. Beeld Carly Wollaert

Eerder verloor hij zijn alpinopet en hing er een tijdje een bordje om zijn nek met de tekst: ‘Wie heeft mijn pet?’ Het hoofddeksel kwam gelukkig terug. En ook het zaagje van Het Zagertje schijnt een keer gebroken te zijn. Het werd toen vervangen en weer wist niemand door wie.

Ook nu tasten we in het duister. Met het doorzagen van de boomtak heeft iemand de taak van Het Zagertje volbracht, maar wie? Was het Het Zagertje zelf? Een dief? De gemeente? De anonieme kunstenaar?

Een buurtbewoner die vaker door het bosje loopt, zegt dat het ‘ergens deze week’ moet zijn gebeurd. “Ik loop hier heel vaak langs en vorige week stond hij er nog,” zegt de man. “De tak zat heel lang met een touw vast aan een sterkere tak erboven, waarschijnlijk om te stutten. Het Zagertje is een prachtig ding, zeker ‘s avonds, als het licht van de lantaarns de omgeving extra sfeer geeft. Hij komt vast terug hoor, daar ben ik van overtuigd.”

Navraag bij de gemeente leert dat de tak waarop Het Zagertje veertig jaar vertoefde, was ingescheurd en daarom is afgezaagd. “De Kunstwacht, een bedrijf dat de beelden in de openbare ruimte beheert, heeft Het Zagertje veilig kunnen stellen,” zegt een woordvoerder van stadsdeel West.

De zegsvrouw kan verklappen dat het beeld in goede handen is: hij is terug bij de maker, de nog altijd anonieme medicus. “Deze gaat het beeldje opknappen, omdat Het Zagertje heel licht was beschadigd. Daarna gaat hij bedenken waar hij het kunstwerk graag terug ziet verschijnen.”