Na 22 jaar staat de belwinkel van Kenneth in Zuidoost op het spel: ‘Nu men het hier veilig vindt, word ik weggejaagd’

Na 22 jaar en twee rechtsgangen moet Kenneth Ehigiene (55) zijn belwinkel in Ganzenhoef in Amsterdam-Zuidoost nu echt sluiten. Verhuurder Rochdale geeft meerdere redenen, waaronder overlast. De buurt probeert met een petitie en een protest te voorkomen dat de zaak verdwijnt.

Het staat vol in de belwinkel van Kenneth Ehigiene (55) aan de Bijlmerdreef. Er staan twee hokjes waar bezoekers kunnen internetten en telefoneren, een koelkast vol dranken, en voedselpakketten met zonnebloemolie, rijst en gepelde tomaten. Die krijgt hij van de lokale kerk en deelt hij uit aan bewoners van de Bijlmer.

Sinds 2002 huurt hij op de huidige locatie een ruimte van verhuurder Rochdale. Maandelijks komen zeker tussen de 600 en 700 klanten in de winkel van Ehigiene, ook uit Weesp en zelfs Almere. Sinds het begin komen mensen er internetten en bellen naar de andere kant van de wereld, naar landen als Suriname, Pakistan en India.

Nu moet hij dicht. Elke vijf jaar moet Ehigiene zijn contract verlengen, maar drie jaar terug hoorde hij van Rochdale dat dit niet meer ging gebeuren: hij zou per 1 januari 2022 de winkel moeten sluiten. Volgens de brief die hij kreeg, heeft de verhuurder ‘een andere branchering voor ogen’.

Simkaarten en telefoonaccessoires

Ehigiene begreep dat niet en stapte naar de rechter. Daar stelde Rochdale dat de winkelier nooit producten – zoals simkaarten en telefoonaccessoires – had mogen verkopen; hij mocht enkel de ruimte gebruiken als callcenter, om mensen elders heen te laten bellen. Daar heeft de verhuurder hem zes jaar geleden ook al per brief voor gewaarschuwd.

De rechter ging daar inhoudelijk met Rochdale in mee, ook in het hoger beroep, maar vond wel dat de huurtermijn verlengd moest worden vanwege de grote gevolgen voor Ehigiene als hij zijn zaak moet sluiten – hij onderhoudt een gezin van vier kinderen en heeft 50.000 euro in de zaak geïnvesteerd. Die verlenging loopt eind september af.

Wietlucht

Dat Ehigiene de ruimte als winkel gebruikt, leidt volgens de verhuurder tot overlast. “We wilden het pand verhuren als kantoor,” zegt een woordvoerder van Rochdale, “daar heb je alleen inloop van medewerkers op vaste tijdstippen. Bij een winkel is er de hele dag in- en uitloop van klanten, dat levert overlast op.”

Rochdale schreef eerder per brief dat er ‘hangmannen op straat’ zijn door Ehigiene’s winkel, die ‘vaak luidruchtig’ zijn en voor ‘wietlucht’ zorgen. De winkelier zegt echter niets met hen te maken te hebben, zo vond ook de rechter.

Ehigiene zegt producten te verkopen om het hoofd boven water te houden, mede omdat hij inkomsten verloor wegens de opkomst van de mobiele telefoon.

Hij besloot simkaarten en telefoonaccessoires te verkopen, en pakketten voor klanten naar bijvoorbeeld Nigeria te verzenden, zodat hij de stijgende huur het hoofd kon bieden. “Ik begon met 700 euro per maand, nu gaat het om 1300 euro.”

Tijdsverschil

Ook zegt hij soms drankjes en hapjes aan klanten te verkopen, om klanten comfort te bieden. “Veel mensen komen pas laat in de avond naar mijn winkel, vanwege het tijdsverschil met de landen waar ze heen bellen.” Bovendien, zegt hij: die verkoop is nooit zijn hoofdactiviteit geworden.

Dat maakte voor Rochdale niet uit, zegt een woordvoerder: ook een beetje producten verkopen, mag niet.

De naderende sluiting van de zaak leidt tot opschudding in de buurt: een petitie tegen het besluit is al bijna 500 keer ondertekend en op 5 september staat een protest van circa vijftig man gepland voor de deur van de winkel – op dezelfde dag dat Rochdale de eindinspectie van de ruimte wil doen.

Ehigiene maakt zich zorgen dat de ruimte toe zal vallen aan een nieuwe, rijke huurder. “22 jaar geleden wilde niemand in de Bijlmer ondernemen. Nu vindt men het veilig en word ik weggejaagd. Dit doet het Masterplan teniet.”

Vaderfiguur

“Als de sluiting doorgaat,” zegt hij, “wordt mijn budget heel strak en verlies ik mijn huis.” Ook wil hij zich blijven inzetten voor de buurt. “Voor sommige jongens ben ik een vaderfiguur: als ze geldproblemen hebben vertellen ze me dat, en leen ik ze soms zelfs wat.” Hij wil nog steeds onderhandelen met Rochdale over een oplossing, zoals een andere ruimte.

Ook stadsdeel Zuidoost is op de hoogte van de situatie. “Het is in eerste instantie een zaak tussen huurder en verhuurder,” zegt dagelijks bestuurder Raoul White. “Maar ik hoop dat Rochdale en Ehigiene tot een oplossing komen. Ik maak me hard voor het versterken van de buurteconomie: behoud van lokaal ondernemerschap in de buurt is prioriteit.”

