Na 179 jaar moet muziekwinkel Hampe & Berkel alsnog dicht

Hampe muziekwinkel in 2020. Beeld Ineke Oostveen

Anderhalf jaar geleden leek het er al op dat het drie meter-brede muziekwinkeltje aan het Spui dicht moest. Tom van Berkel (68), de toenmalige eigenaar, ging met pensioen en er was niemand die het stokje over zou nemen. Muziekliefhebbend Amsterdam treurde: Van Berkel was, zo schreef een Paroollezer, als de toverstokverkoper uit Harry Potter, hielp je met liefde en aandacht jouw instrument uitzoeken. Ook de mannen van De Dijk, Thomas Acda en Henny Vrienten waren kind aan huis.

Laatste redding

Op het allerlaatste moment bleken Ronald Timmer (43) en Jeroen Steverink (42), die net een jaar ervoor gitaarwinkel Prinz Guitars aan de Prinsengracht waren begonnen, de redders in nood. “Dat kon alleen met behulp van de vaste klanten,” vertelt Steverink. “Zij hebben door een crowdfundingsactie geholpen met de huur.” Met succes: de winkel kon blijven bestaan en voormalig eigenaar Van Berkel bleef zelfs twee ochtenden per week instrumenten repareren.

Maar een maand of vier geleden bleek de nieuwe constructie toch niet houdbaar. “Door de coronamaatregelen moesten we lang dicht. Mensen komen niet voor het afhalen van een bestelling naar de binnenstad,” zegt Steverink. “En de meeste professionele muzikanten die vaak langskwamen kunnen al twee jaar niet spelen.”

Benefietconcert

Die vaste klanten wilden nog een benefietconcert organiseren om de winkel en het stukje muziekgeschiedenis aan het Spui te redden, vertelt Steverink. Maar dat vond hij te ver gaan: “Je kan niet van mensen blijven vragen, zeker niet als er geen structurele oplossing in het verschiet ligt.”

Het enige lichtpuntje is volgens hem dat de winkel op de Prinsengracht wel open blijft. “We hebben nu alle muziekinstrumenten naar Prinz Guitars verplaatst. Het is bomvol, net zoals de winkel vroeger.” Ook Van Berkel verhuist mee en blijft instrumenten repareren. Dat zorgt voor een mooie continuïteit, vindt Steverink: “Door Tom blijven veel vaste klanten graag terugkomen.”