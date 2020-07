Na 1047 dagen wachten krijgt ggz-activist Charlotte Bouwman een behandeling

Bouwman in gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis. Beeld ANP

“Ik ben superblij,” vertelt Bouwman. “Mijn hele leven stond gewoon stil, de afgelopen drie jaar. Ik was toenemend suïcidaal en heb hele heftige zelfmoordpogingen gedaan. Daarnaast raakte ik ook nog mijn baan kwijt.”

Bouwman is sinds acht jaar suïcidaal. In die periode heeft ze diverse zelfmoordpogingen gedaan. Ze kampt met een psychische stoornis - een dissociatieve stoornis - ontstaan door een trauma op jonge leeftijd. Dat zorgde er volgens haar voor dat ze tussen wal en schip belandde omdat de wachtlijst voor behandelingen tegen dat soort geestelijke problemen immens is.

Na bijna drie jaar kan ze dan eindelijk terecht, in een ggz-instelling in Zwolle. “Het lijkt me een hele fijne plek. Ik ben er al even geweest en kreeg direct een goed gevoel. De aanwezigheid van een ervaringsdeskundige geeft me hoop dat het ook voor mij beter kan gaan. Maar dan begint het pas, het gaat nog zwaar worden.”

Actievoeren

In januari sloeg Bouwman haar tent op in de hal van het ministerie van Volksgezondheid om aandacht te vragen voor haar situatie en die van haar lotgenoten. ‘Ggz nodig? Er zijn nog 90.000 wachtenden voor u.’ Met die tekst op een bord voerde zij actie om psychische hulp te eisen en de absurde wachtrijen in de geestelijke gezondheidszorg aan de kaak te stellen. Zij zette samen met anderen een manifest op, ‘Lijm de Zorg’, voor een betere jeugdzorg en ggz. Dat is inmiddels ruim 70.000 keer ondertekend. Daarin pleit zij onder meer voor passende hulp voor mensen met complexe problemen en voor een maximum wachttijd.

Er volgde zelfs een gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis, maar in hem is zij teleurgesteld, laat ze weten. “In de hele politiek ben ik teleurgesteld, maar vooral in de staatssecretaris. Hij heeft allerlei beloftes gedaan die hij niet kon waarmaken. Het aantal wachtenden met complexe problemen in de ggz is niet minder geworden.”

Blokhuis maakte in maart bekend afspraken te hebben gemaakt, om voor mensen met zeer complexe psychische problemen die soms nergens terecht kunnen, een passend behandelaanbod te regelen. Maar zowel coalitie- als oppositiepartijen vinden dat het plan tekort schiet.

Met actievoeren gaat Bouwman voorlopig nog door. “Inmiddels is het aantal wachtenden in de ggz al bijna 100.000 mensen. Lijm de Zorg gaat door en wij gaan in gesprek met verschillende politieke partijen over hoe zij oplossingen voor de problemen in de ggz gaan opnemen hun verkiezingsprogramma.”