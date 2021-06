Na 10 jaar actie tegen antizwart racisme heeft Jerry Afriyie de wind in de rug, maar: ‘Er is nog geen buit in zicht’

In 2011 werd Jerry Afriyie tijdens de intocht van Sinterklaas nog in de boeien geslagen. Tien jaar later zit de activist aan tafel met ministers en burgemeesters om te praten over het Zwart Manifest. ‘Het protest na de dood van de Amerikaan George Floyd was een cruciaal moment.’

Echte verandering kost tijd, weet Jerry Afriyie inmiddels. “Ik ben van nature ongeduldig. Ik denk geregeld: laten we toch doorpakken. Trek die pleister er in één keer af, dan kunnen we daarna gaan chillen met z’n allen. Maar zo werkt het niet. We zijn bezig met een marathon, niet met een sprint. We moeten hoop en inspiratie putten uit de kleine stappen in de goede richting. We moeten blij zijn met de beweging die er is gekomen. We zitten tegenwoordig aan tafel en er wordt naar ons geluisterd.”

Dat is wél veranderd in tien jaar tijd. Op 1 juli 2011 lanceerde Afriyie samen met Quinsy Gario tijdens de viering van Keti Koti in het Oosterpark hun campagne tegen de figuur van Zwarte Piet. Enkele maanden later, bij de intocht van Sinterklaas in Dordrecht, werden de twee door de politie in de boeien geslagen. In het geval van Afriyie herhaalde zich dat in 2014 in Gouda en in 2016 in Rotterdam. Anno 2021 weet hij de ­premier aan zijn zijde en de bestuurders van de meeste gemeenten in het land. “We worden niet langer weggezet als fanatiekelingen.”

Nieuwe blik

Sterker, tien jaar na de start van de campagne in het Oosterpark is Afriyie (40) een gesprekspartner geworden van ministers en burgemeesters. Er wordt nog steeds gesproken over Zwarte Piet, maar nu als onderdeel van het Zwart Manifest, een actieplan om racisme en discriminatie van zwarte mannen, vrouwen en kinderen tegen te gaan. Op 10 juni jongstleden, precies een jaar na de drukbezochte Black Lives Matterdemonstratie in het Nelson Mandelapark, namen de demissionaire ministers Wouter Koolmees en Kajsa Ollongren het manifest persoonlijk in ontvangst.

De ministeriële belangstelling tekent de nieuwe blik waarmee in politiek Den Haag wordt gekeken naar de zwarte activisten die strijden ­tegen racisme en discriminatie. “We zijn semi-mainstream geworden,” grapt Afriyie. “We ­worden tegenwoordig uitgenodigd door politieke partijen en burgemeesters in het land om te ­komen praten. Onze vraag is niet veranderd: waarom accepteren we in Nederland dat zwarte ­kinderen minder kansen krijgen dan witte kinderen? We hebben plotseling de wind in de rug, mede dankzij de Black Lives Matterprotesten.”

Aanjagers

Het wereldwijde protest na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politie­geweld heeft de bereidheid van politici, bestuurders en ondernemers om te luisteren naar de zwarte gemeenschap sterk vergroot, stelt ­Afriyie vast. “Het was een cruciaal moment dat de bewustwording heeft versneld. Op kleine schaal zijn er meer momenten geweest. De actie van de blokkeerfriezen, de agressie tijdens de intocht in Eindhoven in 2018, de aanval op een vergadering van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag: ook dat waren incidenten die mensen in beweging zetten.”

Een vrouw speecht op een Black Lives Matterprotest in Leeuwarden. Beeld ANP

Het Zwart Manifest is een initiatief van een tiental organisaties, waaronder Afriyies Nederland Wordt Beter, The Black Archives en IZI ­Solutions. Afriyie: “Wij zijn de aanjagers, niet de eigenaar. Dat is de zwarte gemeenschap.” Achter het manifest zit een kerngroep van een twintigtal mensen, die in wisselende samenstelling overleg voeren met de buitenwereld. “We kijken bij elke uitnodiging aan welke deskundigheid behoefte is,” legt Afriyie uit. “Als het over onderwijs gaat, vragen we een expert uit het veld om mee te gaan naar het ministerie.”

De onderhandelaars schuiven aan namens de zwarte gemeenschap, en dat is een verantwoordelijkheid die serieus wordt genomen. Aan het Zwart Manifest is een heel proces voorafgegaan. “We hebben met honderden mensen gesproken over wat er in moest komen te staan. Met deskundigen zoals Gloria Wekker, Ernestine Comvalius en Glenn Helberg, maar ook met volwassenen en jongeren uit de zwarte gemeenschap. In vijf provincies zijn bijeenkomsten georganiseerd, ook om te voorkomen dat dit als een ding van de Randstad zou worden gezien. Het was belangrijk dat dit stuk breed wordt gedragen.”

De sessies in het land waren emotioneel. Daar kwamen de verhalen los over alledaags racisme en discriminatie. Soms voor het eerst. Afriyie: “Veel zwarte mensen vinden het lastig om over hun ervaringen te praten. Omdat wij er gericht naar vroegen, kwamen nu de verhalen naar ­boven over het pesten in de buurt of de achterstelling van kinderen op school. Dat was de ­basis van het manifest. We zijn er in totaal negen maanden mee bezig geweest.”

Lachend: “Het was een zware bevalling, maar het is een prachtig kind.”

Tastbaar actieplan

Het Zwart Manifest komt tegemoet aan de vraag die veel mensen stellen: wat kunnen we doen? “Het is een vraag die we van het begin af aan hebben gekregen,” vertelt Afriyie. “We hebben het antwoord lang uitgesteld omdat we het ­belangrijk vonden om eerst het probleem van racisme en discriminatie te benoemen. Het momentum was er ook nog niet. We waren als actievoerders voor veel mensen het gekste jongetje van de klas. Dat is niet het goede moment om rustig met elkaar aan tafel te gaan praten over een oplossing.”

Dat is nu heel anders. Dat het document wordt gelezen, werd deze week duidelijk. In een brief van de vier grote steden aan het kabinet in aanbouw over het slavernijverleden, wordt ook aandacht gevraagd voor een concreet actiepunt uit het Zwart Manifest, de komst van een nationaal bureau dat racisme en discriminatie moet tegengaan. Afriyie: “Ook in de gesprekken met de ministeries merken we dat het manifest wordt gewaardeerd. Een tastbaar actieplan maakt het gesprek voor iedereen gemakkelijker. Er ligt nu een agenda op tafel.”

Dat wil niet zeggen dat de buit binnen is. “Er is zelfs nog geen buit in zicht,” zegt Afriyie. “Er is veel in beweging, maar dat zegt nog niet veel. Beloften moeten ook beleid worden. In de jaren tachtig was er ook een opleving van de aandacht voor racisme en discriminatie. Dat heeft toen bar weinig opgeleverd. Er kwamen in het hele land antidiscriminatiebureaus, maar dat bleken achteraf tandeloze tijgers. Ook daarom is het belangrijk dat we er de tijd voor ­nemen om dit goed te doen. Er ligt een kans om samen af te rekenen met onrecht en ongelijkheid. Een babykansje, maar wel een kans.”

Jerry Afriyie en Caitlin Schaap, ook van Kick Out Zwarte Piet, ontmoeten Rob Jetten (D66) voorafgaand aan een racismedebat in de Tweede Kamer. Beeld Bart Maat/HH/ANP