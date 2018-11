N200 gaat heel 2019 op de schop

Je moet het gevoel hebben dat je in de stad bent Rijkswaterstaat

Opzet is om de weg te veranderen in een aanlokkelijke stadsstraat. De Wibautstraat, lang de lelijkste straat van Amsterdam, dient als voorbeeld. "Als je vanuit Haarlem naar Amsterdam rijdt, moet je het gevoel hebben dat je in de stad bent," aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.



Troosteloos bedrijventerrein

Het is de bedoeling 'de kwaliteit van de weg' te verhogen, zodat met name Sloterdijk de komende jaren kan uitgroeien tot een echte woon-werkwijk. Wat eerst vooral een troosteloos bedrijventerrein was, wordt de laatste jaren langzaam maar zeker aangevuld met hotels en uitgaansgelegenheden.



De komende tien jaar komen er in Sloterdijk ongeveer 2000 nieuwe huizen bij. Naast deze ruimtelijke aspecten is de N200 ook simpelweg toe aan stevig onderhoud: de dijk waarop de weg ligt zakt ongeveer een centimeter per jaar en bevindt zich op een aantal plekken een halve meter lager dan toen de weg werd aangelegd.



Lees ook: Haarlemmerweg moet 'groene entree voor Sloterdijk' worden