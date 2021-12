Mysterieuze kerkklokken houden Sloten ’s nachts wakker

De Sloterkerk. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

‘Wie kunnen we in godsnaam bellen hiervoor,’ schreef een wanhopige buurtbewoner midden in de nacht op Facebook. Volgens onofficiële metingen luidden de kerkklokken in totaal 33 minuten: van 01.54 tot 02.27 uur. Buurtbewoners belden de politie, maar die wisten ook niet wat te doen. “Ze wisten dat het de Sloterkerk was,” zegt Hester, die niet met haar achternaam in de krant wil. “Maar de telefonist zei dat er geen auto naartoe zou gaan omdat ze niets konden doen.”

Een woordvoerster van de politie zegt vrijdagochtend dat het geen politiezaak was. Dat buurtbewoners hier ’s nachts de politie voor bellen, begrijpt ze wel: de alarmcentrale is dan bereikbaar en de kerk hoogstwaarschijnlijk niet.

Buurtbewoner Tamar Frankfurther lag ook wakker van de luidende kerkklokken. “Ik heb het hele half uur meegemaakt,” vertelt ze nog enigszins vermoeid. “Het waren de kerkklokken van de Sloterkerk die normaal gebruikt worden bij een trouwerij of uitvaart.” Frankfurther weet dat, omdat ze die zelf een keer per ongeluk heeft laten luiden. “Ik wilde een keer de lichten in de kerk aandoen, toen ik daar voor een dienst was, maar dat bleek toen de schakelaar voor de kerkklokken te zijn.”

Teken van boven

Dick Langendoen, beheerder van de kerk, werd samen met zijn vrouw Lia ‘s nachts wakker gebeld door een buurtbewoner die zich vanwege het tijdstip eerst nog excuseerde, vertelt hij. “Dat was rond een uur of twee. Wij wonen zelf wat verder weg, dus hadden het niet gehoord.” Het stel kleedde zich snel aan en reed naar de kerk. “Ik heb de kerk geopend en de klok uitgezet. De politie, inmiddels ook gearriveerd, heeft nog gekeken of het geen inbreker was. Maar er was niemand, dus zij zijn ook weer weggegaan.”

Waarom de kerkklokken plotseling zijn gaan luiden, weet de familie Langendoen niet. Wel hebben ze een vermoeden. “Er was donderdagmiddag een begrafenis en toen hebben ze geluid, we denken dat de schakelaar misschien niet helemaal goed is omgezet. Waarschijnlijk is die gedurende de dag en nacht langzaam teruggegaan en zijn uiteindelijk de klokken daardoor weer gaan luiden. Maar zeker weten doen we het niet.” Zou het ook een teken van boven kunnen zijn? “Nee, daar zijn wij te nuchter voor.”

Reactie stadsdeel

Een woordvoerder van stadsdeel Nieuw-West laat vrijdagmiddag in een schriftelijke reactie weten dat de kerktoren ‘een geliefd historisch gebouw in ons stadsdeel’ is. ‘Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat ’s nachts langdurig de klokken luiden. Erg vervelend om zo ’s nachts wakker gemaakt te worden. Voor het eerst ook. Het mankement dat in de schakelaar zat is inmiddels verholpen.’