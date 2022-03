Mysterie in het Vondelpark: waar is het tweede ooievaarsnest gebleven?

Stomme verbazing onder vogelaars, vorige week: het nest van het tweede ooievaarspaar in het Vondelpark was plotseling verdwenen. Een kritische melding bracht de vogelaars al snel op het spoor van de daders.

Na bijna tien jaar alleenheerschappij over het Vondelpark moesten ooievaar Manke Nelis – hij heeft een ontstoken knie – en zijn vriendin de laatste zomers strijden tegen een tweede, jong stel. De nieuwkomers hadden het gemunt op de twintig meter hoge broedplaats op de Schapenweide, midden in het park. De Vondelparkse ooievaarsoorlog van 2019 werd door tussenkomst van de gemeente Amsterdam beslecht, via een ingenieuze diplomatieke oplossing: voor het nieuwe stel werd een nestombouw geplaatst bij de Koeienweide, en Manke Nelis behield zijn troon.

Vogelliefhebbers waren verheugd met de komst van het tweede stel. Tenminste, tot vorige week: toen was de boom waarop het nieuwe paar de afgelopen zomers probeerde te nestelen ineens verdwenen.

“Dit is bizar, onnodig en onachtzaam,” zegt vogelwaarnemer Ruud Vlek, die de melding deed. “Dit is een eclatante verstoring van een broedvogel. Ooievaars zijn nestvast.”

Compensatie

De nieuwe ooievaars in het Vondelpark zijn trekvogels, die ’s winters warmere oorden opzoeken, om in het begin van de lente terug te keren. De ooievaar is een inheemse diersoort en zijn nest is het hele jaar beschermd. Volgens de Wet natuurbescherming kan het dus niet zomaar worden weggehaald. Als dat wel gebeurt, moet er eerst worden gezorgd voor een alternatieve locatie.

Frank van Groen van de Vogelwerkgroep Amsterdam was stomverbaasd: “De gemeente had eerst moeten zorgen voor compensatie, voordat ze het nest weghaalden.”

Volgens de gemeente is de dode boom verwijderd omdat die zo verrot was dat het omvalgevaar te groot werd. Een woordvoerder van wethouder Jakob Wedemijer (Groen) laat weten dat de parkbeheerder aanvankelijk een nest had gemaakt in de dode boom, speciaal om ooievaars te trekken. Omdat de boom dus alsnog weggehaald moest worden, heeft de gemeente na overleg met de werkgroep Ooievaars in het Vondelpark donderdag een nieuw nest geplaatst, in een naastgelegen boom.

Monique van den Broek van de landelijke ooievaarswerkgroep Stork is kritisch op de werkwijze. “Dit is niet de juiste volgorde.”

Voedsel

Lang niet iedereen is blij dat er een nieuw ooievaarsnest komt. Daniel Kropveld, redacteur van hetvondelpark.net, noemt een tweede ooievaarsgezin ‘desastreus voor het kleine leven’. Niet doen, zegt hij dus: “Er is niet genoeg voedsel in het park. Manke Nelis vreet ’s ochtends al alles op: kikkers, padden, jonge eenden en kleine vogels. Manke Nelis vliegt ’s middags bovendien al naar de polders in West om voedsel te halen. En onderweg is er ook nog een goedgeefse man die hem eendagskuikens voert, dus er wordt al bijgevoerd.”

Het broedseizoen is intussen al van start gegaan. De nood was blijkbaar hoog, en de ooievaars grepen direct hun kans: al binnen een uur na de plaatsing van het nieuwe nest zat er een ooievaar op. Het is nu afwachten of het paar op de nieuwe plek voor het eerst succesvol gaat broeden.