Muziekwinkel Hampe & Berkel sluit haar deuren na 178 jaar

Eigenaar Tom van Berkel: 'Ik kijk uit naar mijn pensioen.' Beeld Lin Woldendorp

Het sluiten van de winkel stond al op de planning: op 21 maart 2021 zou het huurcontract aflopen. Een mooi moment om met pensioen te gaan, aldus eigenaar Tom van Berkel. Door de crisis komt dit moment nu sneller dan verwacht. “Het is wat abrupt, maar het is goed zo.”

Tom en Maartje van Berkel runnen de winkel bijna vijftig jaar, samen met medewerker en multi-instrumentalist Siard de Jong. Zij zijn gespecialiseerd in de verkoop en reparatie van akoestische instrumenten zoals gitaren, ­violen en blokfluiten. Menig muzikant kwam er graag en regelmatig. De omzet was tot voor kort dan ook prima, zegt Van Berkel, ondanks de concurrentie van webwinkels.

Het einde van een tijdperk

De coronacrisis bracht daar verandering in, de afgelopen maanden waren zwaar. De winkel was open maar de klanten bleven weg. Dat is ook niet zo gek, stelt Van Berkel, muzikanten hebben immers in één klap geen inkomsten meer. “Met behulp van mijn spaarcenten hadden we de boel wat kunnen rekken, maar dat leek ons nergens goed voor. We besloten dat het mooi is geweest.”

Een wijs maar moeilijk besluit, vindt Van Berkel. Voor hem is dit het einde van een tijdperk, hij stond immers al vanaf zijn 21ste achter de balie op het Spui. “Ik heb prachtige herinneringen aan de winkel. Maar ik kijk ook vooruit: ik ga graag met pensioen. Het lijkt me heerlijk om wat meer tijd te hebben.”

Hoe ze deze tijd willen besteden? Mooie reizen maken, spreekt Van Berkel namens hem en zijn vrouw. Met een drukbezochte winkel was er immers zelden tijd voor vakantie. “En muziek maken. Ik speel gitaar en mijn vrouw zingt daarbij. Daar hebben we nu heerlijk de tijd voor.” Ook De Jong is van plan zich op de muziek te gaan storten. Hij speelt onder andere viool en mandoline.

Uitverkoop

Het drietal had de winkel graag zien overleven, ook na hun pensioen. Van Berkel: “We hoopten op een opvolger, dat verdiende de winkel wel. Helaas heeft niemand zich aangediend.”

En dus moet alles weg. Van Berkel heeft toestemming gekregen om tot eind augustus antikraak te blijven zitten, zodat hij van zijn voorraad af kan komen. Gitaren, vioolkoffers, bladmuziek, snaren... Op alles zit een fikse korting. “Het is de eerste en laatste uitverkoop sinds 1842.”