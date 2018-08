Muziekwereld reageert op ontslag Gatti: 'Dit is een tragedie'

Jan Willem de Vriend, dirigent

"Dit is natuurlijk een tragedie voor het orkest, want dat verliest een groot leider. Het is natuurlijk ook een tragedie voor Gatti, want zijn carrière is voorbij. En het is natuurlijk ook een tragedie voor al die vrouwen die dit moesten meemaken."



"Het is ook een artistieke tragedie. Gatti wordt bij alle concerten vervangen, en dat zullen ongetwijfeld fantastische mensen zijn, maar Gatti is zo briljant. Het Concertgebouworkest was zó goed bezig, echt absolute wereldtop. Dus het is ook artistiek een beuk."



"Het is volgens mij de eerste keer dat dit gebeurt met een dirigent van deze statuur. Het is voor die man ook een tragedie, al is het om te beginnen een tragedie als je zo met vrouwen meent om te kunnen gaan."