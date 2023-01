Muurvast in de file voor de Bijenkorf: ‘Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’

De beroemdste file van Nederland, vanaf de Blauwbrug tot de Bijenkorf. Beeld Jakob van Vliet

Apathisch staart de jongen uit het raam. Ergens halverwege het Rokin zit hij in de auto met drie leeftijdgenoten. Hij moet er al een half uur in zitten, want rond 16 uur deze zaterdagmiddag staat het weer muurvast in de beroemdste file van het land.

Een paar auto's voor hem zit Ennes de Mennes (zijn ‘artiestennaam’) er nog opgewekt bij. Hij rijdt in een huurbusje en verhuist. “Ik ken deze file, zeker,” zegt hij. “Ik woonde hier.” En deze eindeloze rij auto's, symbool voor de bijbehorende drukte, is precies de reden dat hij weggaat. “Als je ouder wordt is het niet meer zo leuk. Nu ga ik naar West."

Sinds de jaren negentig is de Bijenkorffile een begrip. Het is de file die over 1,5 kilometer van de Blauwbrug tot aan de Bijenkorfgarage strekt waar vooral op weekend- en feestdagen de boel hopeloos vast komt te zitten. Met een beetje pech kan een automobilist zomaar meer dan een uur doen over dat korte stukje stad. Het is een van de grootste ergernissen van ondernemers en bewoners van de binnenstad. Zo erg, dat de ondernemersverenigingen MKB-Amsterdam, KHN Amsterdam en Amsterdam City nu pleiten voor een inrijverbod vanaf het Rokin. Anderen willen liever een volledig autovrije binnenstad.

Sara en Kim Blax uit Waterloo, België, rijden ter hoogte van het NRC-gebouw op het Rokin al 30 minuten stapvoets“We komen hier vaker dus we weten wel hoe erg het is,” zegt Kim. “Maar we komen toch het liefst met de auto.” “Nu maar hopen dat er nog plek is in de Bijenkorfgarage en dan kunnen we lekker winkelen,” aldus Sara. Beeld Jakob van Vliet

Wie de kentekens scant, ziet al gauw dat de file zeker niet alleen door buitenlandse toeristen wordt veroorzaakt. Tussen de nummerborden uit België, Frankrijk, Duitsland, Roemenië en zelfs Oekraïne, zijn juist opvallend veel Nederlandse auto's te vinden. Daarin rijden bezoekers uit Utrecht, Elburg of Dordrecht, op zoek naar een parkeerplaats (‘Is de Bijenkorfgarage al vol?’) zodat ze kunnen winkelen en eten in Amsterdam.

Petra Gerritsen en Douwe Johanszoon kwamen vol goede moed naar Amsterdam om even lekker te winkelen met vier kinderen (de andere twee lieten ze thuis in Dordrecht). Maar het loopt na 45 minuten in de file al tegen half vier, en ze staan pas halverwege het Rokin, dus de hoop op een middag shoppen begint langzaam te vervliegen. “Is het nog ver?” vragen ze hoopvol.

Mai-di Postma, in de lesauto bij Marcel van der Veen, staat bij de Dam al een half uur in de file. Voor Mai-di Postma is het een goede oefening in kijken. Er flitst een fietser langs, een andere auto snijdt haar af, een scooter wil er langs. “We wilden even de binnenstad in om hiermee te oefenen, maar ik had niet verwacht dat het zo druk was,” zegt instructeur Marcel van der Veen. Hij houdt een hand op Postma’s stuur: ook voor gevorderde automobilisten zou deze verkeerssituatie uitdagend zijn. Beeld Jakob van Vliet

Waar gaan al die mensen toch naartoe? En waarom kwamen ze met de auto naar de binnenstad? Op zo'n zaterdagmiddag buigt de file overduidelijk af richting Bijenkorfgarage, die om de paar minuten van ‘vol’ naar ‘vrij' schiet. Het verloop in de garage waar plek is voor 487 auto's is hoog. Meteen na de afslag naar de garage is de weg op het Damrak zo goed als vrij. De een wil naar de Kalverstraat, de ander gewoon een hapje eten in de binnenstad. Met de auto leek het zo lekker makkelijk, totdat ze vast komen te zitten.

En dan lijkt de frustratie van het wachten niet zelden de overhand te nemen en gelden verkeersregels niet meer.

Miranda en Adrian Ramadani uit Keulen, Duitsland, komen via de Dam en deden 15 minuten over 30 meter.Ze zijn op weg naar het NXT Museum in Noord, maar verzandden in de beroemdste file van het land. “Zo is het in Duitsland zeker niet,” zegt Miranda nog optimistisch. “De straatjes hier zijn ook zo smal, het is lastig rijden. We hopen dat we er gauw uit zijn.” Beeld Jakob van Vliet

De 26-jarige taxichauffeur Rayan is maar even pontificaal op de stoep voor de Bijenkorf gaan staan met zijn busje, wachtend op een volgende klant. “Ik heb hier vaak een uur in de file gestaan. Sommige gasten stappen gewoon uit, die zien de meter lopen en denken: te voet is sneller.”

Het ongeduld bij meer automobilisten uit zich in wanhopig gedrag. Een Roemeense auto keert net voor de garage om, en schampt bijna een vuilnisbak op de stoep. Een nieuwe file ontstaat door chauffeurs die denken via de Warmoesstraat en de Papenbrugsteeg te kunnen afsnijden – met een nieuwe file tot gevolg.

Een zwart Mercedesbusje met Frans teken heeft het helemaal gehad. Midden op het Rokin trekt de bestuurder op, maakt een u-bocht en racet met een rotvaart over de busbaan weer richting Amstel.