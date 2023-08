Muurschildering van Ramses Shaffy in ere hersteld: ‘Zo’n mysterie is ook wel weer Shaffiaans’

Burgemeester Femke Halsema (links) en het bestuur van het Ramses Shaffy Fonds bij de onthulling van het gerestaureerde portret. Beeld Mariet Dingemans

Op de negentigste verjaardag van Ramses Shaffy, die op 29 augustus 1933 werd geboren in een voorstad van Parijs, neemt burgemeester Halsema het woord in het hoge atrium van het Dr. Sarphatihuis: “Geachte aanwezigen en geachte Amsterdamse kunstenaar. Ik hoop dat iemand toch even zijn vinger opsteekt...”

Tientallen aanwezigen kijken hoopvol om zich heen, niemand verroert een vin. Wie de originele schildering maakte, was onbekend. En dat blijft ook nu onbekend.

Bijna veertien jaar geleden, op 1 december 2009, overleed de toen 76-jarige Shaffy. Die winter verscheen op de muur van het Sarphatihuis, waar Shaffy zijn laatste jaren doorbracht, een muurschildering met zijn beeltenis.

Renovatie

De muurschildering ontkwam niet aan de tand des tijds. Daarom besloot het Ramses Shaffy Fonds begin dit jaar tot renovatie. Maar er was een probleem: wie had de muurschildering eigenlijk gemaakt? Voorzitter Monique Busman (58) deed een oproep en kwam uiteindelijk in contact met ‘kunstenaar xs’, die zei verantwoordelijk te zijn voor de schildering.

“Hij toonde ons graffitymallen als bewijs dat hij de maker was. Sindsdien hebben we via een tussenpersoon online contact gehouden.”

De maker wenste anoniem te blijven. “Dat ging prima, ik vond het leuk zijn wens anoniem te blijven te respecteren,” zegt Busman.

Nadat de gemeente de muur had schoongeboend kon ‘kunstenaar xs’ aan het werk Afgelopen zondagnacht kreeg Busman een enthousiast mailtje: ‘Hij staat er weer op!’

Gerard Alderliefste (59), vriend en vertolker van Shaffy, vindt het een passende situatie: “Zo’n mysterie met die kunstenaar is ook wel weer Shaffiaans.”

Grootvader en kind ineen

Alderliefste nam met Shaffy en Liesbeth List een Franse versie van het lied Laat me op. In de laatste jaren van Shaffy’s leven trok hij met hem in een lelijk eendje door Nederland om het nummer te vertolken. “Hij was als mijn grootvader en tegelijkertijd mijn kind. Zijn warme charisma, humor en tijdloosheid maakten hem bijzonder.”

Halsema zegt tijdens de onthulling naar het Amsterdam van Ramses Shaffy te verlangen: “Voor veel mensen belichaamt hij het beste van Amsterdam: romantisch, onmatig en heel vrij.”

Even later trekt ze buiten, omringd door tientallen jongere en oudere Amsterdammers, een glanzend blauw kleed van de muur. Shaffy’s karakteristieke kop verschijnt, de zwarte verf nog glanzend. Ernaast staat in het wit: ‘Leef!’

Het zegt volgens Alderliefste veel over Shaffy’s erfenis: “Maak er wat van! Shaffy vond Nederland eigenlijk heel calvinistisch en geremd. Hij zei: ‘Leef je eigen leven, niet dat van anderen.’”

Orde van de dag

Alderliefste denkt dat Shaffy de nu gerestaureerde schildering prima zou hebben gevonden: “Ik zag bij hem een mengeling van graag de aandacht willen krijgen maar ook tot de orde van de dag willen overgaan. En dat was dan vooral drinken en zingen.”

Met een verwijzing naar Shaffy’s oeuvre laat ‘kunstenaar xs’ weten graag anoniem te blijven: ‘Het gaat om Ramses, niet om mij. Laat mij m’n eigen gang maar gaan,’ aldus de kunstenaar in een bericht aan de redactie.