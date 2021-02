Muurschildering met stadswapen als optische illusie siert de smalste steeg van de stad

Beeld: Nosh Neneh

Het smalste openbare steegje van de stad is een heuse attractie geworden door een nieuw anamorf kunstwerk: een muurschildering met een optische illusie. Sta je als kijker op een bepaald punt in de steeg, dan zie je het Amsterdamse stadswapen in de juiste verhouding. Loop je verder, dan kloppen de verhoudingen niet meer.

Het kunstwerk is een initiatief van Amsterdam Street Art (ASA) en werd gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam en ondernemersvereniging BIZ Burgwallen. Lars Brehm (39) van ASA: “Dit is de vierde keer dat we de Trompettersteeg onder handen nemen. De steeg wordt vaak ondergetagd. We dachten: als we een graffitiartiest het kunstwerk laten maken, wordt de steeg misschien wat minder snel ondergekalkt.” En omdat het ASA ‘vet’ leek om iets met optische illusie te doen, vroegen ze graffitikunstenaar Dopie, die al jaren experimenteert met deze techniek.

Dopie (37), die in het echt Tom Linnenbank heet: “De opdracht was om iets te maken dat past bij de omgeving, de Wallen. Het moest iets positiefs uitstralen. Verder was ik vrij in mijn keuze.” De belichting in het nauwe straatje bracht hem op het idee. “Er hangen twee lampen in de steeg, waardoor een donkere schaduwstrook ontstaat in het midden. Die wilde ik gebruiken, zo kwam ik al gauw uit bij het wapen van Amsterdam.”

Stadswapen

Brehm van ASA staat achter die keuze: “Het stadswapen geeft een gevoel van verbinding, en dat kunnen we in deze tijd goed gebruiken.” Aan het rode schild met de zwarte baan en de drie witte kruizen voegde Dopie roze ornamenten toe. “Die houden het een beetje klassiek, en dat roze past goed bij de Wallen. Bovendien werk ik graag met felle kleuren en in zo’n donker steegje moet je niet te veel zwart hebben, het is al zo krap,” aldus Dopie.

De steeg, die niet veel breder is dan 90 centimeter, maakte het werken een uitdaging. “Het lastige was dat je aan twee kanten aan het werk was. Door de temperatuur droogde de verf niet zo snel, dus ik moest oppassen niet met mijn rug tegen de andere muur aan te gaan staan.” Ook het overzicht houden was niet makkelijk: “Bij een optische illusie werk je vanuit één punt, dus als je aan het werk bent, moet je steeds terug naar dat punt.”

Sneeuw

Dopie zou de muurschildering eigenlijk deze week maken, maar vanwege de weersverwachting werd de begindatum een week naar voren gehaald. Vier en een halve dag heeft hij erover gedaan. Omdat er zondag sneeuw zou komen hielpen kunstenaars Beazarility en Ultimo.11 hem mee.

Dopie is blij met het resultaat: “Omdat deze steeg een plafond heeft, is het een 360 gradenkunstwerk geworden. Daar had ik nog geen ervaring mee, maar het is goed gelukt.” Brehm: “We vinden het echt vet geworden. Het enige is wel dat we mensen aanmoedigen om hun telefoon erbij te pakken. Een optische illusie kun je nu eenmaal minder goed registreren met het blote oog dan met een camera. Hopelijk zorgt het kunstwerk er ook voor dat mensen het in het echt willen zien, bijvoorbeeld tijdens hun dagelijkse wandelrondje.”