Muurschildering Keith Haring in West wordt gerestaureerd

De gigantische muurschildering die Keith Haring in 1986 maakte op de muur van het oude depot van het Stedelijk Museum wordt gerestaureerd.

De muurschildering op het koelhuis van het Food Center Amsterdam in West toont een visachtig fabeldier dat wordt bereden door een figuur met een andreaskruis op de borst. Het werk was lange tijd verborgen achter een metalen gevel, maar is sinds vorig jaar weer te zien.

Toen bleek het in redelijke staat, maar restauratie is hard nodig voor het behoud van het schilderij. Daarmee is zo’n 180.000 euro gemoeid. De Keith Haring Foundation, de gemeente Amsterdam en projectontwikkelaar Marktkwartier draaien ieder op voor één derde van de kosten.

De restauratie begint in april 2020 en duurt ongeveer zes weken. Een internationaal team dat eerder muurschilderingen van Haring heeft gerestaureerd in Parijs en Pisa voert het werk uit. Een beschermende coating moet de muuschildering daarna beschermen tegen de weersinvloeden.

Graffiti

Keith Haring begon in 1980 met het tekenen van graffiti in de New Yorkse metro. Nadat de kunstenaar en activist zich verbond aan de Tony Shafrazi Gallery nam de interesse in zijn werken wereldwijd toe. Hij wilde geen elitaire museumkunstenaar worden en maakte zijn werk dan ook voor iedereen toegankelijk door de verkoop van merchandise als T-shirts en buttons.

In 1986 kreeg Haring zijn eerste museale solotentoonstelling in het Stedelijk Museum. Hij ging met jonge graffitikunstenaars de straat op, en beschilderde de muur van het toenmalige museumdepot, op het terrein van de Centrale Markthallen aan de Jan van Galenstraat, vanaf een hoogwerker in een dag, met een witte lijn. Vanwege vochtproblemen werd er in 1994 een metalen scherm voor de gevel geplaatst, waardoor het werk uit het zicht verdween.

De muurschildering van 12 bij 15 meter is Harings op één na grootste nog bestaande werk in de openbare ruimte in Europa. Het gebouw staat niet op openbaar toegankelijk terrein, maar is vanaf de Willem de Zwijgerlaan gedeeltelijk te zien. De gemeente en Marktkwartier denken nog na hoe ze schildering beter zichtbaar kunnen maken.