Muur Valkenburgerstraat is mo(r)sdood

Het gaat om acht muren van 3 bij 4 meter, die in december 2017 werden geplaatst in de Valkenburgerstraat, die algemeen geldt als de vieste straat van Amsterdam.



Het bedrijf achter het plaatsen van de mosmuren, het Duitse Green City Solutions, was niet bereikbaar voor commentaar. De gemeente gaat met het bedrijf in gesprek en wil niet op uitkomsten vooruitlopen.



Normaal

Volgens bewoonster Manu Hartsuyker, die een felle strijd voert om de luchtkwaliteit in haar straat te verbeteren, lijkt er 'wel iets aan de hand te zijn'. "Ze hebben inmiddels al twee keer de hele moslaag vervangen en het ziet er niet al te goed uit. Maar een van de technici die ik onlangs sprak, zei dat het normaal is dat dergelijk mos er in deze tijd van het jaar zo uitziet."



City trees duiken wereldwijd in steeds meer steden op. Onderzoeksinstituut RIVM stelde onlangs geen bewijs te zien voor de werkzaamheid van de mosmuren.