Mustapha S. kan zich niet herinneren dat hij vijf mensen neerstak in De Pijp

Hulpdiensten in de Ferdinand Bolstraat na de steekpartij op 21 mei. Beeld ANP

Dat bleek donderdagochtend tijdens de eerste pro-formazitting. S. was zelf niet bij de zitting aanwezig. Het onderzoek is nog niet afgerond en er moet nog een persoonlijkheidsonderzoek plaatsvinden.

S. was enige tijd depressief en hoorde sinds begin april stemmen in zijn hoofd. Hij werd door de huisarts doorverwezen naar de crisisdienst. Daar zag de arts in opleiding wel een psychotische stoornis, maar ‘geen gevaar voor agressie of suïcidaliteit’. Hij kreeg wel voor een maand antipsychotica voorgeschreven.

Vervolgens ging S. enkele weken naar Egypte, maar hij raakte na terugkeer in Nederland zijn medicijnen kwijt. De stemmen werden intussen heviger. Zijn moeder belde daarop in paniek de GGZ-instelling, maar daar zeiden ze dat het dossier was gesloten en dat S. naar zijn huisarts moest gaan.

Zelfmoordpoging

Op 21 mei vroeg S. zijn huisarts om een herhaalrecept, maar dat kon om een of andere reden niet worden gegeven. Hij deed daarna een zelfmoordpoging en toog ’s avonds naar De Pijp. Daar stak hij die avond vijf mensen neer. Amsterdammer Roy Titawanno overleed aan zijn verwondingen.

Volgens zijn advocaat Nienke Hoogervorst zegt S. zich niets meer te kunnen herinneren van de steekpartij. “Het doet me pijn dat ik mensen pijn heb gedaan. Ik kan mezelf niet in de spiegel kijken, zei hij,” aldus Hoogervorst. Volgens zijn advocaat is S. een rustige en beleefde man die in het buitenland heeft gestudeerd en de boekhouding deed voor zijn vader.

Ook sprak Hoogervorst over de enorme impact die het steekincident op de slachtoffers, veelal twintigers en hun ouders, moet hebben gehad. “Zij stapten nietsvermoedend uit de sportschool, zaten op de fiets of stonden in een portiek een sigaret te roken. Ze werden geconfronteerd met iemand die uit het niets stak. Hij wordt door hen omschreven als iemand die keek alsof hij bezeten was, een verwarde indruk maakte, ogen had die op dood stonden. Als iemand die gehersenspoeld was, een robot.”

De zaak wordt tot 4 november aangehouden, dat zal weer pro forma zijn.