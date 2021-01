Museumplein zondag veiligheidsrisicogebied: politie mag preventief fouilleren

Een protest liep zondag op het Museumplein uit de hand. De ME greep in en de politie arresteerde meer dan honderd mensen. Beeld Joris van Gennip

Dit besluit is genomen naar aanleiding van het protest vorige week en recente aanwijzingen dat opnieuw personen met wapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen.

Zo kondigde actievoerder Michel Reijinga van Nederland in Verzet al aan zondagmiddag ‘koffie te gaan drinken’ op het Museumplein. Als heel wat mensen zijn voorbeeld volgen, zei hij daarvoor niet verantwoordelijk te zijn, omdat hij niemand daartoe heeft opgeroepen. Nederland in Verzet spreekt zich onder meer uit tegen premier Rutte, coronamaatregelen, de media en vaccins.

De politie mag personen in het veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren. Dit gebeurt vaker bij risicovolle situaties, zoals bijvoorbeeld ook bij voetbalwedstrijden.

Arrestaties

Afgelopen zondag liep een protest op het Museumplein uit de hand. De ME greep in en de politie arresteerde 143 mensen. De demonstratie op het plein was door Reijinga geannuleerd en door de Amsterdamse driehoek verboden, maar dat weerhield duizenden mensen er niet van alsnog te komen.

Burgemeester Femke Halsema heeft mensen opgeroepen niet in groten getale naar het Museumplein te komen. Voor de vorige week aangehouden personen is het niet toegestaan om zich zondag opnieuw op het Museumplein te begeven. Doen ze dat wel, dan kan de politie hen per direct een gebiedsverbod opleggen.

Een demonstratie waarbij de coronamaatregelen niet worden nageleefd en waarbij het maximumaantal deelnemers wordt overschreven, staat de Amsterdamse driehoek niet toe. Daarom mag de demonstratie zondag niet doorgaan.