Museumplein weer open met gloednieuwe grasmat

De gloednieuwe grasmat op het Museumplein. Beeld Martin Schutrups

De hekken werden in de loop van de ochtend weggehaald. Naast een volledig vernieuwde grasmat is de ondergrond en drainage aangepakt. Het gras is weer vrijelijk te betreden, al is het nieuwe veld pas in 2022 sterk genoeg voor grootschalige manifestaties.

Het grasveld werd in april afgezet. De ondergrond en het waterafvoersysteem waren na twintig jaar aan vervanging toe, en het voorjaar is het enige geschikte seizoen om dit in te doen. Aanvankelijk zou het project in juni klaar zijn, vanwege problemen met het afvoersysteem duurde dit langer.

Of het plein nu weer twintig jaar meegaat, is volgens een woordvoerder van het stadsdeel Zuid lastig te zeggen. De drainage en ondergrond gaan vermoedelijk weer een hele tijd mee, maar het gras moet vaker worden vervangen. Het onderhouden van de grasmat is overigens geen grootschalige operatie zoals de afgelopen maanden plaatsvond.

Demonstraties

De werkzaamheden begonnen in een periode waarin wekelijks duizenden mensen illegaal bijeenkwamen op het Museumplein om te demonstreren tegen het Nederlandse coronabeleid. De betogers en relschoppers kregen nooit een vergunning om op het plein te gaan staan, maar stoorden zich daar niet aan.

Tegen dergelijke bijeenkomsten is de grasmat nu dus nog niet bestand. Of de gemeente bang is dat de betogers hun demonstraties weer zullen hervatten en wat voor gevolgen dit zou hebben voor het nog zwakke gras, daar wil de woordvoerder niet op vooruitlopen.