Museumplein krijgt cameratoezicht vanwege rellen

Beeld Getty Images

Bij die niet toegestane demonstraties werden in totaal meer dan driehonderd mensen aangehouden en moest de politie grootschalig worden ingezet.

De camera’s blijven tot 29 maart. De komende tijd zijn er namelijk opnieuw oproepen gedaan om te demonstreren, of om op bepaalde tijden samen te komen op het plein. “Het inzetten van cameratoezicht is een belangrijke aanvulling op de bestaande maatregelen ter handhaving van de openbare orde, het verhogen van het veiligheidsgevoel van de bewoners en ter voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in dit gebied,” aldus Halsema.

Naar schatting waren er afgelopen zondagmiddag op het Museumplein zeshonderd mensen aanwezig. De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) beschouwde dit als een spontane demonstratie, die vanwege de coronamaatregelen niet is toegestaan. Daarop kwam de politie voor het derde weekend op rij in actie om de mensen van het plein te verwijderen. Ook op de twee zondagen daarvoor kwamen er veel mensen samen op het plein en moesten er waterkannonen worden ingezet.