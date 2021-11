Museumnacht: ontmoet je spirit animal of knutsel een ketting van schaamhaar

Museumnacht 2019. Beeld Amaury Miller

Museumnacht slaat de handen ineen met videoplatform TikTok. Zo gaat de podcast Kunsthart – waarin Ko van ‘t Hek zijn gasten interviewt over hun lievelingskunstwerken – live video’s plaatsen vanuit het Amsterdam Museum. Van ‘T Hek zal steeds een uur rondlopen met een museumdirecteur, kunstenaar of bezoeker en vervolgens een half uur live vloggen over wat ze gezien hebben.

Ook de ambassadeurs van Museumnacht gaan vloggen. Zo zal regisseur Sophie Dros waarschijnlijk te zien zijn bij de expositie in Mediamatic, die zaterdag volledig over seks gaat. Er is een installatie ‘Pornografie voor de analfabeet’, een voorstelling in vulvakostuum en een workshop ‘Schaamteloze Sieraden’, waar bezoekers sieraden kunnen maken van schaamhaar. Dat haar komt van personen die gehoor hebben gegeven aan de Instagramoproep van kunstenaar Annika Hagen om te doneren.

Ritje in de uitvaartbus

Er zijn nog meer ‘lugubere’ dingen te doen tijdens deze editie van de Museumnacht. Zo gaat er ongeveer elke tien minuten een uitvaartbus van het ‘rijk der levenden’ (opstapplaats Tropenmuseum, parkeerplaats Koninklijk Instituut van de Tropen) naar het ‘rijk der doden’ (opstapplaats Uitvaart Museum Tot Zover) en weer terug. Bij Tot Zover zijn dodelijke drankjes te drinken, je kunt er een orakel raadplegen of je laten schminken.

Kazerne Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost doet voor het eerst mee aan de Museumnacht. In de voormalige brandweerkazerne is de expositie Black Light te zien. Er zijn kunst- en kledingexposities en verschillende optredens, die allemaal in het teken staan van diversiteit en inclusiviteit. Ook kan er de hele avond gedanst worden, met optredens van jonge talenten zoals het rapduo Ocho & LBS, producer Phantom Wizard en multi-instumentalist Bnnyhunna.

In Sexyland World in Amsterdam-Noord kunnen bezoekers zich tussen 19.00 en 21.40 uur onderdompelen in ‘Klankkleur’: een installatie met licht en zelfgebouwde speakers, die een ‘elektronische muziekcompositie’ naar je oor brengen. Maker Robbie schept zo ‘een nieuwe ruimtelijkheid aan de muziekervaring’.

Verder is te zien hoe conservator Egypte Ben een vis mummificeert in het Allard Piersonmuseum, kun je je spirit animal ontmoeten in het Tropenmuseum en je eigen Verzet Pamflet schrijven in het Verzetsmuseum.

Coronatoegangsbewijs

Om een bandje te krijgen moeten alle bezoekers een geldig coronatoegangsbewijs laten zien. De deelnemende musea kunnen vragen om de coronapas opnieuw te laten zien bij entree. Verder is het per museum verschillend of de anderhalvemeterregel gehandhaafd wordt.