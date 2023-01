Museumconservator over Weesp na de fusie: ‘Weesp heeft een eigen verhaal te vertellen’

Hoe gaat het in Weesp, een klein jaar na de fusie met Amsterdam? In een korte serie blikken Weespers terug op de wittebroodsmaanden. Vandaag de vierde en laatste aflevering: conservator Lisette Zijp van Museum Weesp.

Op 27 oktober wapperde plots de vlag op het oude stadhuis van Weesp. De vlag van Amsterdam wel te verstaan. De hoofdstad vierde op die dag de 747ste verjaardag, en dus werd voor het eerst sinds de fusie ook in Weesp de vlag uitgestoken. Op sociale media leidde het hoofdstedelijke vlagvertoon tot gefronste wenkbrauwen en gebrom, vertelt conservator Lisette Zijp van Museum Weesp dat in het stadhuis is ondergebracht. “Het was ook voor ons een verrassing. Voor de fusie klom de bode naar boven om de vlag uit te steken. Nu komt er een wagentje van de gemeente langsrijden om dat te doen.”

Het ligt allemaal nog wat gevoelig, ook omdat het samengaan met Amsterdam in Weesp de aandacht voor de eigen identiteit flink heeft vergroot. Dat merkte Zijp bijvoorbeeld ook aan de belangstelling van het publiek voor de expositie Denkend aan Weesp, een verzameling kunstwerken die de hechte band tussen de stad en het water door de eeuwen heen zichtbaar maken. “Er is merkbaar een behoefte om de buitenwereld duidelijk te maken waar Weesp voor staat. Ook als boodschap voor alle nieuwkomers die in de stad neerstrijken. Weesp heeft een eigen verhaal te vertellen.”

Op eigen benen

Het Museum Weesp is sinds de oprichting in de jaren dertig van de vorige eeuw in handen van de gemeente geweest en gebleven, en dus ging ook het museum met de twee betaalde krachten met de fusie over naar Amsterdam. Bij wijze van afscheidsgeschenk verankerde de gemeenteraad van Weesp vorig jaar de toekomst van het museum in een ambitieus beleidsplan. “Het plan gaat uit van verzelfstandiging op termijn,” vertelt de conservator. “Daarvoor moeten we wel groeien. We zitten nu op 6000 bezoekers per jaar, dat moeten er 30.000 worden om op eigen benen te kunnen staan.”

Vooralsnog is het museum ondergebracht bij het Stadsarchief Amsterdam. Zijp prijst zich gelukkig met de overgang. “Dit museum bewijst precies waarvoor de fusie nodig was. We hebben enorm veel meer mogelijkheden gekregen. De collectie in het depot wordt in kaart gebracht en gedigitaliseerd. Daar was nooit budget voor. Nog een voorbeeld: er hangt nu uv-werende folie op de ramen om de collectie te beschermen. De belangrijkste verandering is misschien wel dat we nu worden omringd door heel veel deskundigheid en ervaring in het conserveren van bijzondere stukken.”

20 meter archief

Tijdens het interview lopen verhuizers af en aan met dozen. Het blijkt te gaan om het archief van de gemeente Weesp dat wordt overgebracht naar Amsterdam. Daarvoor is geen colonne vrachtwagens nodig, vertelt Zijp. “De archieven geven een mooi beeld van het verschil in schaal tussen de beide steden. Amsterdam heeft 50 kilometer archief, daar komen nu misschien 20 meter van ons bij. Nee, dat doet geen pijn. Ook het archief wordt geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Het zal voor Weespers en andere belangstellenden alleen maar gemakkelijker worden om de archieven te raadplegen.”

De behoefte aan professionalisering kwam onlangs nog onbedoeld aan het licht toen in het depot van het museum geheel onverwacht een paar doosjes tevoorschijn kwamen met de aardewerken tableaus die deel uitmaakten van het voormalig monument voor de Weesper cacaokoning Coenraad van Houten. “Er is decennia gezocht naar de tegels,” vertelt Zijp. “Ze waren onvindbaar, maar bleken gewoon op zolder te liggen. Het monument is in de jaren zestig gesloopt. Het was waarschijnlijk de bedoeling om de tegels ook weg te gooien, maar gelukkig heeft iemand de doosjes hier opgeborgen.”

De grote ambities vragen om grote veranderingen. Het museum is nu vijf middagen per week open, en dat kan alleen dankzij de hulp van zestig vrijwilligers. Op den duur zal de organisatie moeten worden uitgebreid met meer betaalde krachten. En om meer bezoekers te trekken zal er af en toe museaal spektakel moeten worden geboden. Zijp: “Het voordeel van de nieuwe situatie is dat wij aan de musea in Amsterdam bijzondere stukken in bruikleen kunnen vragen. Er ligt ontzettend veel moois in de depots. En de lijnen zijn kort. Er is nu al geregeld overleg met de collega’s in de stad.”

Band met Amsterdam

Eén ding: het thema van de tentoonstellingen zal Weesp zijn en blijven. Met name de rijke geschiedenis als industriestad en leverancier van water, bier, jenever, cacao en porselein biedt eindeloos veel aanknopingspunten voor het museum, vindt Zijp. “Op dat punt zijn er ook veel raakvlakken met Amsterdam. Weesp wordt nu gezien als geografisch onderdeel van het Gooi, maar de band met Amsterdam is veel ouder en veel hechter. In historisch perspectief is de keuze voor Amsterdam als fusiepartner volkomen logisch. En is Weesp ook heel interessant voor Amsterdam.”

Ziet Zijp naast alle opgenoemde plussen ook nog een minpunt aan de fusie? “We maken nu deel uit van een heel grote organisatie. Dat heeft veel voordelen, maar soms ook nadelen. Mijn collega Gerard gaat begin volgend jaar met pensioen. In de oude situatie was ik naar mijn leidinggevende gestapt om te praten over zijn opvolging. In Amsterdam gaat dat heel anders. Daar wordt de vacature volgens de regels eerst intern aangeboden en daarna nog een keer extern. Het kost misschien wel een half jaar voor er een lijstje met kandidaten ligt. Hier was dat bij wijze van spreken in een middag gepiept.”