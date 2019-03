Museumcatalogus Anne Frank Huis wint prijs

Dat maakte de jury in Leipzig donderdag bekend.



De museumcatalogus is bedoeld als verdieping voor mensen die het Anne Frank Huis bezoeken. De catalogus is geschreven door Elias van der Plicht en vormgegeven door Irma Boom.



In de catalogus staat onder andere informatie over de geboorte van Anne Frank en de emigratie van de familie Frank uit nazi-Duitsland naar Nederland. Ook wordt ingegaan op de onderduik, arrestatie en deportatie van de acht onderduikers van het Achterhuis.



Vijf essays

De catalogus bevat tevens vijf essays van gastschrijvers die het levensverhaal van Anne Frank in een bredere context plaatsen en ingaan op de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog in Nederland.



De informatie in de catalogus wordt aangevuld met historische foto's, onder meer van de ruimtes in het voor- en achterhuis en de covers van Anne Franks lees- en studieboeken.



De museumcatalogus wordt, samen met andere bekroonde boeken, tentoongesteld op de Leipziger Buchmesse.