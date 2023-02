Museumbrug komende zes weken gesloten voor auto’s en fietsen

De Museumbrug. Beeld ANP / Thomas Schlijper

Dat betekent dat automobilisten straks enkel nog vanaf de Weteringschans richting de Stadhouderskade de brug kunnen oversteken. Automobilisten die het stadscentrum in willen moeten gebruik gaan maken van de brug ter hoogte van de Heinekenbrouwerij.

De brug is zeker tot half april gesloten voor fietsers en auto’s. Voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de brug.

Buurt in opstand

De gemeente besloot in augustus vorig jaar de Museumbrug af te sluiten voor autoverkeer dat de stad in gaat. Zo ontstaat er meer ruimte voor de massa voetgangers op de Museumbrug, waar zich relatief veel ongevallen voordoen. “Hiermee wordt het kruispunt overzichtelijker en veiliger,” zei een woordvoerder eerder over het besluit.

Buurtbewoners en ondernemers waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Zij stelden voor om het verkeer van de andere kant om te leiden. Het besluit van de gemeente zal volgens hen onnodig af te leggen kilometers tot gevolg hebben en lange wachttijden achter lossende koeriers en leveranciers die niet meer in het centrum willen komen.

De rechter gaf de gemeente echter gelijk: er is voldoende bewezen dat dit besluit de leefbaarheid, de veiligheid én de luchtkwaliteit verbetert. Dat er maar één route overblijft om de buurt Centrum-Zuid te bereiken weegt daar niet tegenop, aldus de rechtbank.

