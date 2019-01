Museum of Illusions is entertainment, en moet dus sluiten

Het heet een museum, maar het is niets minder, en vooral ook niet meer, dan een stuk of tien decors waar tieners Instagramwaardige fotootjes van zichzelf en hun lawaaiige vrienden kunnen maken.



Op de vloer staan stippen waar de fotograaf het best kan staan en in welke richting hij zijn camera moet houden. Het resultaat is dan een keileuk plaatje van jezelf waar het net is alsof je in bijvoorbeeld de Rosse Buurt bent of hangend aan een geschilderde brugleuning op een van de grachten.