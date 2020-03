Musea, restaurants, bioscopen: wat blijft open, wat is dicht?

Het Concertgebouw sluit tot en met 31 maart de deuren. Beeld ANP

Musea

Het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum zijn tot het eind van de maand dicht. Vele andere bekende musea houden ook de deuren dicht. Daaronder zijn het Rembrandthuis, het Anne Frank Huis en Nemo Science Museum. Deze musea zijn doorgaans alle dagen van het jaar open, inclusief feestdagen.

Ook het Koninklijk Paleis op de Dam heeft besloten het landelijke beleid te volgen. Daarom is het paleis de gehele maand maart gesloten.

Podia

Het Concertgebouw sluit tot en met 31 maart de deuren: alle geplande concerten in deze maand zijn geannuleerd of uitgesteld. De bezoekers die al een kaartje hebben bemachtigd, worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

De musical Lazarus in het DeLaMar Theater is voorlopig afgelast. “Onze zalen zitten hartstikke vol, elke avond,” aldus een woordvoerder van Stage Entertainment. “Het gaat om duizenden bezoekers die we moeten afzeggen. We waren hier natuurlijk op voorbereid, maar het is toch even schrikken als je zo’n bericht krijgt. We hebben zoiets nog nooit eerder meegemaakt.” Met alle bezoekers van de shows wordt contact opgenomen en hun tickets worden omgeboekt.

Plein Theater, op het Sajet Plein in Oost, laat de geplande voorstellingen wél doorgaan. Er is plek voor 94 bezoekers, dus ze vallen buiten de genomen maatregelen. Ook gaan ze de voorstellingen livestreamen, zodat mensen de optredens thuis kunnen bekijken.

Het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) annuleert alle voorstellingen tot en met 31 maart. Bezoekers die reeds kaartjes hadden gekocht krijgen zo spoedig mogelijk bericht, maar ‘gezien de huidige omstandigheden’ kan dit wat langer duren dan normaal, zo waarschuwt het theater op de website.

Voetbalverenigingen

Ook in de Amsterdamse sportwereld zijn maatregelen genomen tegen het coronavirus. Zo zijn voorlopig bij AFC in Zuid geen wedstrijden en trainingen meer op het sportpark. Dat is ook het geval bij GeuzenMiddenmeer, de club meldt expliciet dat het clubhuis is gesloten. S.v. De Meer en Buitenveldert hetzelfde, voetballers hoeven voorlopig niet naar de kantine of de sportvelden te komen.

Bioscopen

Bioscoopketen Pathé, met vestigingen in Amsterdam, neemt passende maatregelen. In zalen en foyers komen maximaal 100 mensen bijeen en de stoelkeuze in zalen wordt vrij. Zo kunnen bezoekers zelf uit de buurt van anderen blijven. De maatregelen gelden tot 31 maart. Vue Cinemas volgt dezelfde richtlijnen.

De Roze Filmdagen zijn voorlopig uitgesteld. Het is nog niet zeker of het filmfestival later nog zal plaatsvinden. Iedereen die kaarten heeft besteld, kan zijn geld terugkrijgen.

Bioscoop Het Ketelhuis is in ieder geval tot volgende week woensdag gesloten. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Rialto aan de Ceintuurbaan verkoopt voor de grote zaal maximaal honderd kaartjes. Andere zalen blijven vooralsnog gewoon open. In het café passen maar 75 mensen, dus ook dat blijft open.

Clubs

Alle evenementen in nachtclub De School in de maand maart zijn geannuleerd. Mensen die een kaart hebben gekocht, krijgen via ticketverkoper Resident Advisor hun geld terug. Café DS, dat in hetzelfde gebouw huist, is elke dag tot 18.00 uur geopend. Het restaurant houdt de reguliere tijden aan.

Ook Shelter, gevestigd in de A’DAM Toren, heeft aangekondigd de geplande evenementen voor de rest van de maand te annuleren. Gekochte tickets worden automatisch binnen zeven dagen terugbetaald.

De Marktkantine in West heeft op Facebook ook aangekondigd alle evenementen tot in ieder geval 31 maart op te schorten. Wat betreft de reeds verkochte kaarten wordt momenteel naar een ‘passende oplossing’ gezocht, in samenspraak met de geboekte artiesten.

Bibliotheken

Vanaf vrijdag zijn alle bibliotheken van de OBA tijdelijk gesloten. Tot wanneer de vestigingen dicht blijven, is nog onduidelijk.

Restaurants

De meeste restaurants en cafés blijven open. Restaurant Pllek op de NDSM-werf houdt wel rekening met een maximum van honderd mensen. “Na de aangekondige maatregelen voelt het als onze maatschappelijke plicht om bij te dragen aan het indammen van het coronavirus,” zegt manager Michiel de Vries. “De branchevereniging is momenteel aan het onderzoeken wat precies wel en niet mag.” Het heeft wel consequenties, zegt De Vries. “Wat betreft het personeel: ook dat zijn we nog aan het bekijken, want beetje bij beetje worden de reserveringen minder.”

Hoewel Café de Jaren in de Nieuwe Doelenstraat plek heeft voor meer dan honderd personen, blijft het open. Floormanger Jim Buissink: “We hebben liever niet dat mensen contant betalen en het personeel is goed geïnstrueerd over de laatste maatregelen rondom het virus.”

‘Dinner and dance’ Oliva, gevestigd op de plek waar voorheen Claire zat, kiest ervoor het komende weekend dicht te blijven. Maandag bekijkt Oliva wat er verder gaat gebeuren.

Holland Casino

Holland Casino sluit vanaf middernacht al zijn veertien vestigingen in Nederland, waaronder ook twee in Amsterdam. Vanaf 23.00 uur donderdagavond worden geen nieuwe gasten meer binnengelaten.

Sportscholen

Voor nu blijven de vestigingen van Sport City in Amsterdam open. “Dat kan veranderen,” zegt een medewerker van de sportschool aan de Wibautstraat. “Per dag wordt geëvalueerd wat we doen. Ik heb gehoord dat het hoofdkantoor vrijdag weer samenkomt, dus tot nader order blijven we gewoon open.”

Ook de vestigingen van Vondel Gym blijven open. Wel zijn daar maximaal honderd mensen welkom. Bij groepslessen waar normaal gesproken plek is voor zestien personen, wordt nu een maximum van tien aangehouden. De apparaten worden vaker schoongemaakt dan normaal en overal in de sportschool zijn schoonmaakartikelen, zoals handzeep en spul met alcohol, te vinden.

Moskee

De Blauwe Moskee in Amsterdam heeft deze maand voorlopig alle vrijdagpreken en andere activiteiten geannuleerd. “Dat was een moeilijk besluit,” zegt imam Yassin Elforkani. “We gaan de situatie per week bekijken.”

Heineken Experience en Hiswa

De Heineken Experience is per direct dicht en er is ook een einde gekomen aan de Hiswa, die plaatsvond in de RAI. De botenbeurs zou duren tot en met zondag.

IJhallen

Vlooienmarkt IJhallen heeft de komende editie op 14 en 15 maart geannuleerd. Mensen die een kraam hebben geboekt, krijgen automatisch binnen tien dagen hun geld terug. De organisatie vraagt mensen die een kraam van iemand hebben overgenomen, met diegene contact op te nemen over de terugbetaling.

Schaatsen

De Jaap Edenbaan is vanaf vrijdag gesloten voor het lopende seizoen. De ijsbaan zou over anderhalve week voor het laatst open zijn dit seizoen, maar dat is nu vervroegd. Ook de horecagelegenheid naast de baan is gesloten. Het wereldkampioenschap schaatsen voor studenten dat tot en met vrijdag werd gehouden op de Jaap Edenbaan is ook vroegtijdig beëindigd.

Finale Wie is de Mol?

De finale van Wie is de Mol? gaat door de nieuwe maatregelen rond het coronavirus plaatsvinden zonder publiek. Doorgaans staan duizenden mensen buiten bij Vondel CS, om live te zien wie de mol is en wie het programma heeft gewonnen.

Onderwijs

Donderdagavond meldden de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten dat alle hogescholen en universiteiten het onderwijs staken vanwege het coronavirus.

De Universiteit van Amsterdam heeft daarom besloten het onderwijs deze maand zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. De Bachelordag van 14 maart gaat niet door. Ook de geplande tentamens gaan niet door, ‘behalve als er tentamens zijn die op afstand kunnen worden afgenomen’.

De Hogeschool van Amsterdam laat de onderwijsactiviteiten met minder dan honderd studenten vrijdag wel doorgaan. De hogeschool vindt het ‘niet verantwoord om het onderwijs zomaar plat te leggen’. Daarom neemt het crisisteam van de hogeschool een dag de tijd om te bekijken hoe het de situatie vanaf volgende week verandert.

De Vrije Universiteit heeft het onderwijs en de tentamens afgelast, wel blijven de gebouwen open. Studenten worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te studeren.

Basisscholen blijven vooralsnog open.

Dierentuin

Artis blijft de komende weken open. Aangezien het park zich in de buitenlucht bevindt, hebben bezoekers voldoende ruimte om verspreid rond te lopen. Wel zijn alle binnenlocaties gesloten, zoals het Planetarium en het microbenmuseum.

Zwembaden

Het Zuiderbad is op dit moment gewoon geopend. Volgens een medewerker zijn er vrijdag geen speciale maatregelen tegen het coronavirus getroffen.

Ook het Marnixbad is vrijdag open. Alleen het afzwemmen van zaterdag is afgezegd, vanwege het grote aantal bezoekers.