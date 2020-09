Musea en toeristische attracties: code rood is desastreus

Beeld AP

“Tot en met vorige week kwam 55 procent van het totale aantal internationale bezoekers uit België en 20 procent uit Duitsland,” aldus een woordvoerder van het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum heeft aanzienlijk minder bezoekers. “Dit weekend hadden we nog 2400 bezoekers per dag, nu zijn dat er 700 per dag.”

Madame Tussauds in Amsterdam merkt het aangepaste reisadvies ook. Voor het wassenbeeldenmuseum zijn Duitsers en Belgen een belangrijke doelgroep. “We zien vandaag al annuleringen binnenkomen,” zegt een woordvoerster. Hoeveel dat er zijn, kan ze nog niet zeggen. “In elk geval meer dan anders.”

Toeristische attracties

Ook bij attractiepark Duinrell in Wassenaar hebben nagenoeg alle Duitsers en Belgen die voor komende maand een overnachting en bezoek aan het park hadden gereserveerd hun boeking uitgesteld naar volgend jaar. De Zaanse Schans verwacht een daling van het aantal bezoekers, aangezien er naast Nederlanders momenteel vooral veel Duitsers naar Zaandam komen. Bij de Euromast in Rotterdam zeggen donderdag vooral Duitsers hun bezoek af, vertelt een medewerker. De laatste maanden vormden zij samen met Belgen en een enkele Fransman de grootste groep buitenlandse bezoekers.

Veel attracties zetten nu vol in op Nederlands publiek. Bij de Euromast hebben ze bijvoorbeeld verschillende acties, zoals yogalessen op het platform.

Adviezen

In Amsterdam loopt het aantal coronabesmettingen de laatste tijd flink op. Amsterdam-Amstelland vormt nu de grootste coronabrandhaard, gevolgd door Rotterdam-Rijnmond. De vier veiligheidsregio’s met de grote steden liggen allemaal boven de signaalwaarde van de overheid (7 besmettingen per 100.000 inwoners).

Zowel Duitsland als België hebben de reisadviezen voor Noord- en Zuid-Holland woensdag aangescherpt. Vanaf vrijdag geldt bij de Belgen zelfs ‘code rood’. Belgische reizigers, die meer dan twee dagen in een van de twee provincies hebben doorgebracht, moeten zich vanaf dan verplicht laten testen bij terugkomst en twee weken in quarantaine verblijven.

Duitse reizigers die terugkeren uit Noord- en Zuid-Holland worden verzocht zich bij aankomst in Duitsland preventief te laten testen. Ook wordt gevraagd om daarna 14 dagen in quarantaine te gaan. Het advies geldt niet voor reizigers die uit de andere Nederlandse provincies komen.

Vanuit Nederland geldt voor België overigens onverkort code geel (neem veiligheidsrisico’s in acht), code oranje (alleen noodzakelijke reizen) geldt voor hoofdstad Brussel. Voor heel Duitsland geldt ook code geel.