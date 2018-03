Muller Music sluit deuren: 'De Amsterdamse muzikant huilt'

96 De muziekwinkel van Muller opende zijn deuren in 1922. De familiezaak gaat nu, na 96 jaar, definitief dicht.

"De Amsterdamse muzikant huilt," zegt Henk Mulder (76), een van de vaste klanten van Muller. "Ik kom er al sinds mijn negende. Het enige dat ik te klagen heb over de winkel is dat die sluit. Er verdwijnt al zo veel uit de stad."



Sentimenteel afscheid

Een deel van het klantenbestand bestond uit de bekende, betere muzikanten onder wie Candy Dulfer en Rinus Groeneveld. Maar ook de sterren ver buiten Amsterdam kwamen via mond-tot-reclame bij Muller Music terecht, Chris Dave bijvoorbeeld.



En dan had je nog politici als Eberhard van der Laan, die nog persoonlijk langs was gekomen na een klacht van Ten Hoedt over drinkende mannen bij de Westermarkt.



Ten Hoedt wordt sentimenteel wanneer hij over de winkel vertelt. Hij lijkt er nog niet klaar mee te zijn. De oude werk- en eettafel wordt nog steeds schoongemaakt, de drums worden voor de foto toch even terug in de kast gezet, en de laatste reparatieverzoeken komen in de laatste open dagen nog binnen.



"En ook als ik straks met pensioen ben, zullen m'n trouwe klanten nog bij me mogen aankloppen als er iets mis is met een instrument. Ik ben tenslotte niet ineens mijn vakkundigheid kwijt."



Welvaart door toeristen

De winkel opende in 1922 de deuren, aan de Bloemgracht. Sindsdien is er veel gebeurd in de stad. De crisis van de jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog, het huwelijk van Beatrix en Claus, de rellen in de jaren zestig. En ook de buurt en de mensen die er komen zijn de laatste jaren erg veranderd.



"Jongelui gaan anders om met muziek, groeien anders op. Ze hebben niet door dat als ze elders hun spullen kopen, hun eigen buurt verarmt."



Maar klagen doet Ten Hoedt niet. "De toeristen bijvoorbeeld, waar veel nieuwe Amsterdammers over klagen, hebben ons juist veel welvaart opgeleverd."



De instrumenten die Muller niet heeft verkocht zijn inmiddels opgekocht door Music All-In uit Noordwijk.