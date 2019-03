MS-patiënt sliep nachten in rolstoel en gaat naar rechter

De vrouw was niet tevreden: de hulp arriveerde vaak te laat, ze had veel pijn als ze in de tillift werd geholpen en een keer is de vrouw verkeerd op het toilet gezet. Ze viel en liep twee botbreuken op. "Ik vraag niets ingewikkelds," zei ze kalm in de rechtszaal. "Soms komen vrienden of buren mij helpen. Medewerkers van Fokus moeten dat ook kunnen."



'Vloekende cliënt'

De instelling erkent dat er een medewerker is geweest die zijn werk beneden peil heeft uitgevoerd. "Die is ontslagen," zegt Jan Hein Mastenbroek, raadsman van de hulporganisatie. Volgens hem kan Fokus echter niet de gespecialiseerde zorg bieden die mevrouw nodig heeft. De zorg­instelling werkt veelal met ongediplomeerde zorgverleners, al lijkt dat niet het grootste struikelblok te zijn. Mastenbroek: "Mevrouw is meerdere keren gewezen op haar gedrag. Ze schreeuwde en vloekte naar mensen die haar wilden helpen." Na meerdere gesprekken en mailwisselingen zijn de twee partijen er niet uitgekomen. "Dat betekent dat mevrouw geen zorg meer kan krijgen."



Het is overigens niet de eerste keer dat Fokus voor de rechter is gedaagd. In 2015 stond de zorginstelling even­eens terecht vanwege het eenzijdig opzeggen van een overeenkomst. In die zaak in Eindhoven was dat onterecht gebeurd; de rechter gelastte dat Fokus en de cliënt naar een oplossing zouden zoeken.



Oplossing zoeken

Ook nu stuurde de rechter hierop aan. Ter plekke is een overeenkomst opgesteld: Biljana mag in de woning blijven tot ze een andere passende woning heeft gewonden. En hoewel er in zogenoemde Fokuswoningen alleen door de zorginstelling zelf hulp mag worden verleend, mag ze een andere zorgverlener regelen, mits de declaraties via Fokus lopen.



Biljana maakte herhaaldelijk duidelijk dat ze het liever via haar zorg­verzekering wil regelen, maar omdat de hulporganisatie subsidies ontvangt voor vijftien mensen in vijftien woningen, is de geopperde financiële constructie voor Fokus noodzakelijk.

Nadat de rechter een paar keer had benadrukt dat het hem de beste oplossing lijkt voor alle partijen, tekende Biljana de overeenkomst.