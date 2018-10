Mounim A. uit de Jordaan voor rechter om IS-propaganda

Hij zou hebben opgeroepen tot aanslagen in Europa en de Verenigde Staten.



De politie kwam hem op het spoor via twee tieners van Marokkaanse komaf uit de Indische buurt. Zij zaten onder de tap omdat de AIVD in november voor het tweetal heeft gewaarschuwd, zo blijkt uit onderzoek van Het Parool.



Een van de jongens vertelde in telefoongesprekken over een gesprek dat hij kort daarvoor heeft gehad met een man die zichzelf Abu Bakr noemt. Het onderzoek wijst vervolgens richting Mounim A.



De politie ontdekte dat A. een kanaal beheert op het sociale medium Telegram. Op dat chatkanaal, dat 'Broeders' heet, plaatst A. allerlei vaak gruwelijke berichten.



Ongelovigen

Het gaat om gestileerde filmpjes waarin te zien is hoe gevangenen worden geëxecuteerd, gemarteld of gestenigd. Ook is te zien dat IS-beulen handen afhakken en hoe zelfmoordterroristen aanslagen plegen, terwijl op de achtergrond islamitische strijdliederen klinken.



In een ander filmpje is een peuter te zien die met een automatisch wapen schiet en allerlei onheil voorspelt voor ongelovigen. Na de steekpartij op 5 mei in Den Haag, waarbij Malek F. drie mensen ernstig verwondde, wordt in de chatgroepen Allah aangeroepen om 'de broeder' te beschermen.



Ook een 15-jarige Amsterdamse jongen is aangehouden en wordt vervolgd voor opruiing: vermoedelijk is het een van de jongens die door de politie was afgeluisterd.



