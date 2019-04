Mounim A. krijgt 1 jaar voor aanzetten tot jihad

Het Openbaar Ministerie had 1,5 jaar celstraf geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en aftrek van ruim 3 maanden voorarrest.Voor de delicten waarvoor A. terechtstond - opruiing, aanzetten tot jihad en het verheerlijken van terreur - kan meer dan 6 jaar kan worden opgelegd.



Het OM hield in zijn eis rekening met psychiatrisch onderzoek van de 28-jarige A., die is aangemerkt als verstandelijk beperkt en verminderd toerekeningsvatbaar.



Gruwelijk

De rechtbank hecht geen geloof aan A.'s bewering dat hij niet wist dat hij 'gruwelijk materiaal' verspreidde. Bovendien was onder anderen door zijn broers gewaarschuwd dat hij zich strafbaar maakte. Wegens het risico op herhaling zal A. onder begeleiding van hulpverleners blijven staan en is de proeftijd 3 in plaats van de gebruikelijke 2 jaar.



A. is gemakkelijk beïnvloedbaar, had zijn advocaat Sultan Kat eerder deze maand betoogd. Daarom deed hij volgens haar zonder morren wat hem werd gevraagd toen hij propagandafilmpjes van IS en foto's van terreur verspreidde. Volgens A. en Kat gebeurde het op verzoek van een clubje jongens die hij eigenlijk niet of nauwelijks kende.



Doorgeefluik

A. kwam op zijn 14e naar Nederland en heeft moeite Nederlands te spreken en te verstaan. In het verhoor door de rechter op een zitting eerder deze maand schetste hij zichzelf als een doorgeefluik. Op de inhoud van het door hem verspreide materiaal zou hij niet of nauwelijks acht hebben geslagen.



Het OM schetste een ander beeld. A. stond in contact met geradicaliseerde personen, zou tieners hebben geprobeerd aan te zetten tot een aanslag met een vrachtwagen en gold als een geharnast IS-ideoloog.



Noorderparkbad

Het is verdacht dat in een afgeluisterd gesprek iets wat voor A. belangrijk was, werd afgeleverd in het Noorderparkbad in Amsterdam-Noord, waar tot voor kort jihadistische figuren uit Arnhem en Den Haag samenkwamen.



Officier van justitie Hetty Hoekstra vond het moeilijk te geloven dat A. opeens het gedachtegoed van IS niet meer aanhangt. Hetzelfde gold voor A.'s bewering dat zijn naam op Facebook - Abu Al-Bagdadi al-Hollandi - geen eerbetoon was aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi.



Lees ook: IS-propaganda in Amsterdam: 'Je gaat naar school: BOEM!'