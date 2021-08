Motorrijder overleden na aanrijding met slagboom Coentunnel

Enkele rijbanen in de richting van Zaanstad zijn afgesloten na het ongeluk. Beeld Rijkswaterstaat

Rond 14.30 uur kreeg de politie een melding dat er een motorrijder ernstig gewond zou zijn geraakt bij de Coentunnel aan de kant van Noord. Een traumahelikopter en twee ambulances rukten uit om het slachtoffer eerste hulp te verlenen, maar het slachtoffer overleed ter plaatse.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat de motorrijder tegen de slagboom van de wisselstrook is gereden. Verder onderzoek van de politie moet uitwijzen wat er precies gebeurd is.

Door het ongeval zijn enkele rijbanen in de richting van Zaanstad afgesloten. Hoe lang dit gaat duren, is niet bekend.

In het verleden zijn er vaker ongelukken geweest met de slagbomen bij de tunnel die Noord en West met elkaar verbindt. In 2015 reed er ook een motorrijder tegen een slagboom waarna die door de val een arm brak. Vier jaar later kreeg een auto een slagboom tegen de voorruit die door een automobilist op een andere rijbaan was aangereden.