Motorrijder gewond door ongeluk op A10

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer kwam rond 00.30 uur tegen de vangrail tot stilstand. Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse en het ambulancepersoneel heeft de motorrijder uiteindelijk onder de vangrail vandaan geholpen. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De omgeving was enige tijd voor sporenonderzoek afgezet. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een eenzijdig ongeval. Om dit te onderzoeken is de politie op zoek naar getuigen van het ongeval.

