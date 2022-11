Motorrijder (20) overleden na eenzijdig ongeval in Amsterdam-Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

De motorrijder raakte dinsdagavond rond kwart over zeven ernstig gewond bij een ongeluk op de Hoogoorddreef. De man is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Volgens de politie gaat het mogelijk om een motorrijder die kort voor het incident een verkeersovertreding beging en daarmee de aandacht van de politie had getrokken. ‘In verband met zijn hoge snelheid is besloten geen verdere achtervolging in te zetten,’ schrijft de politie op Instagram.

